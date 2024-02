Tolentino: carabinieri in chiese, circoli e oratori contro le truffe agli anziani

TOLENTINO – Si spacciano per avvocati, appartenenti alle forze di polizia ma anche impiegati dei servizi di fornitura di acqua, gas e luce per raggirare gli anziani, in particolare quelli soli e più vulnerabili. I consigli e le informazioni necessarie per evitare di finire nella loro rete li hanno dati i carabinieri della Compagnia di Tolentino in chiese, oratori e circoli per anziani. Gli incontri, effettuati nell’ambito della campagna promossa dal Comando generale dell’Arma e fortemente auspicata anche dal prefetto di Macerata Isabella Fusiello, mirano proprio a prevenire le odiosissime truffe in danno dei più deboli, attraverso l’informazione e la conoscenza delle modalità di azione dei malviventi.

Il Lgt CS Massimiliano Lucarelli

È stato così che i comandanti di Stazione, con la collaborazione dei parroci e delle diocesi, al termine della messa domenicale, si sono recati sull’altare, illustrando delle semplici precauzioni che quotidianamente possono essere adottate per difendersi dalle azioni criminose e spiegando le più comuni tecniche utilizzate dai truffatori che, appunto, si spacciano per avvocati, appartenenti alle forze di polizia, impiegati dei servizi di fornitura di acqua gas e energia elettrica.

I militari hanno spiegato che è sempre necessario porre attenzione e manifestare l’intenzione di controllare, chiamare il 112 e soprattutto non consentire a nessun estraneo di entrare in casa senza aver fatto tutte le verifiche necessarie. Nessuno ha titolo per chiedere denaro o oggetti preziosi, tantomeno quale “cauzione” per l’incidente di un familiare. «Un tecnico o un impiegato di servizi di fornitura – hanno spiegato i militari – non arriva nelle nostre case all’improvviso. I truffatori si presentano con modi gentili e sono abili, pertanto massima attenzione e una telefonata ai carabinieri sono indispensabili per non cadere nel tranello».

Il Lgt Gaetano Barracane

Così i comandanti delle Stazioni della Compagnia di Tolentino (il luogotenente Gaetano Barracane a Tolentino, il luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli a San Severino Marche, il luogotenente carica speciale Donato Carrieri a Sarnano e Gualdo, il luogotenente carica speciale Giuseppe Semeraro a Belforte del Chienti, il luogotenente carica speciale Rosario Cianci ad Urbisaglia, il maresciallo Rosario Pasquale Mignogna a San Ginesio, il maresciallo maggiore Fabio Paradisi a Penna San Giovanni e Monte San Martino, il luogotenente carica speciale Patrizio Tosti a Caldarola e Serrapetrona) si sono recati nelle rispettive parrocchie, prendendo la parola al termine della celebrazione oppure presso circoli per anziani e oratori, per mettere in guardia i cittadini e distribuire del materiale divulgativo che spiega le forme più comuni di truffa e invitare i cittadini a chiamare sempre i carabinieri.

Analoghe iniziative saranno svolte nelle prossime settimane in numerose parrocchie del territorio per aiutare gli anziani a non cadere nella trappola di malintenzionati.