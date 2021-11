Tolentino, auto prende fuoco lungo la strada. Paura per mamma e figlia

TOLENTINO – Stava accompagnando la figlia a scuola, quando l’auto su cui viaggiavano è stata avvolta dalle fiamme. Paura questa mattina, 15 novembre, in via Nazionale, a Tolentino, quando intorno alle 8 una donna, insieme alla figlia, è salita sulla sua Golf a metano per accompagnare la piccola in classe, ha acceso i riscaldamenti e ha visto uscire dal cofano del fumo.

Preoccupata la donna ha accostato e, nel giro di pochi secondi, l’auto ha preso fuoco. Una colonna di fumo nero si è alzata dal mezzo, ma mamma e figlia si erano già messe in salvo sul bordo della strada. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. L’auto è andata completamente distrutta, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.