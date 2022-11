Tolentino, Arena affida il marketing a Kamila Pilwein

Kamila Pilwein è stata nominata Global Marketing & Trade Marketing Director di Arena, il brand marchigiano leader mondiale dello “swimwear”. Riportando al Deputy CEO Giuseppe Musciacchio, la manager di origine ceca guiderà lo sviluppo di strategie di marketing innovative, sia per i canali B2C (“business-to-consumer”) che B2B (“business-to-business”), per garantire ai consumatori un’esperienza multicanale sui prodotti legati al nuoto, agli sport acquatici, al beachwear. Lavorerà presso il quartier generale di Tolentino (Mc).

«Il nostro obiettivo in Arena è migliorare la qualità della vita di tutti, promuovendo e favorendo uno stile di vita attivo, dentro e fuori dall’acqua», ha affermato Peter Graschi, CEO di Arena. «Kamila ha un insieme particolare di abilità ed esperienza per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi, non solo attraverso la brand strategy, la leadership e una profonda comprensione del marketing incentrato sul consumatore, ma anche attraverso il suo primo approccio al contenuto digitale. Siamo entusiasti dell’ingresso in arena di qualcuno con il suo talento e la sua visione per portare avanti la nostra azienda».

Con oltre 16 anni di esperienza a livelli di leadership nel marketing, in Europa e Stati Uniti in primis, la Pilwein – si legge in una nota stampa – «è una storyteller creativa e una specialista nell’architettura di brand». La manager ha lavorato nei dipartimenti marketing dei brand di sport da tavola del gruppo Boardriders, Quiksilver e Roxy, prima di fare una deviazione nel mondo dello skateboard da DC Shoes. Recentemente è stata responsabile del marketing distributivo per la zona Europa, Medio Oriente, Africa all’interno del gruppo Boardriders, supervisionando le attività di marketing dei suoi sei marchi nei settori action sports, lifestyle e marino (Rvca, Billabong, Quiksilver, Element, Roxy e DC Shoes). Parla correntemente tedesco, ceco, inglese, spagnolo e francese.

«Sono motivata da scopi e valori, ciò che sin dall’inizio mi ha attratto di Arena», fa sapere Kamila Pilwein. «L’azienda condivide il mio stesso impegno nei confronti delle persone e del pianeta e sono entusiasta di entrare a far parte di un marchio che si concentra tanto sull’essere autentico e responsabile quanto sullo sviluppo del prodotto e sul profitto. Basandosi sulla sua fantastica eredità, Arena si è continuamente adattata al suo ambiente in evoluzione e non solo è stata al passo con i tempi, ma è stata costantemente leader nel settore. Mi sono sentita così ben accolta dal mio insediamento e non vedo l’ora di iniziare a nutrire l’energia e la passione dei miei nuovi colleghi di cui adoro l’impatto positivo che hanno sulla vita delle persone e sull’ambiente».