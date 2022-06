Tolentino, alcol alla guida e incidenti: sanzioni, denunce e patenti ritirate

TOLENTINO – Alcol e incidenti, raffica di controlli su strada. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidata dal capitano Giulia Maggi, hanno effettuato numerosi servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e al rispetto delle norme sulla circolazione stradale, soprattutto nel fine settimana. È stato così che martedì scorso a Tolentino, i militari del Nucleo operativo e radiomobile guidato dal tenente Federico Pellegrini hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo con precedenti specifici trovato in possesso di una dose di cocaina. Gli approfondimenti investigativi hanno infatti consentito di rinvenire nella disponibilità dell’uomo anche cinque bilancini di precisione con residui di sostanza, 66 grammi di materiale da taglio e materiale solitamente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente in dosi. Tutto è stato posto sotto sequestro.

Per quanto riguarda invece i controlli su strada, durante lo scorso fine settimana, a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale 78 a Colmurano, un giovane è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico di 0.65 grami per litro, per l’automobilista è scattata la sanzione amministrativa e il ritiro della patente, perché neopatentato. Una situazione analoga si è verificata a San Ginesio, dove i carabinieri, dopo aver rilevato un incidente, hanno appurato che il conducente aveva un tasso alcolemico superiore a 1,6 grammi per litro, motivo per cui è stato denunciato all’autorità giudiziaria.



A San Severino una donna, dopo aver sbandato con l’auto, è finita fuori strada. È stata denunciata per rifiuto a sottoporsi agli accertamenti con etilometro, mentre una giovane è stata sanzionata poiché risultata positiva all’accertamento con l’etilometro, aveva un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Per entrambe è scattato il ritiro della patente. Sempre sul fronte della circolazione stradale i militari dell’Aliquota Radiomobile, su segnalazione di altri automobilisti, hanno intercettato un uomo che guidava zigzagando per le vie di Tolentino. Per i carabinieri, pur manifestando in modo evidente la sintomatologia da uso di sostanze alcoliche, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento: per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia.