Tolentino, alcol alla guida: tre automobilisti denunciati dopo altrettanti incidenti

TOLENTINO – Finiscono fuori strada, all’arrivo dei carabinieri rifiutano l’alcoltest: due automobilisti denunciati a piede libero con conseguente ritiro di patente. Un terzo, finito anche lui fuori strada, è invece risultato positivo: aveva un tasso alcolemico pari a 2 grammi per litro. È l’esito dei controlli eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Tolentino che, in vista delle prossime festività natalizie, hanno intensificato i controlli con numerose pattuglie in tutte le fasce orarie per prevenire i reati contro il patrimonio, in abitazione e presso gli esercizi commerciali.

Nell’ambito dei controlli i militari della Stazione di Belforte del Chienti sono intervenuti per un incidente avvenuto su uno svincolo della superstrada in direzione mare in cui era coinvolto un solo mezzo. Il conducente, un maceratese di 47 anni, che presentava sintomi da assunzione di alcolici, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro ed è stato denunciato alla Procura. All’uomo è stata anche ritirata la patente di guida.

Stessa circostanza anche a San Severino dove i carabinieri hanno denunciato un 60enne del posto che era andato a sbattere con l’auto a seguito di una presunta assunzione di alcolici. Anche in questo caso l’automobilista si è rifiutato all’accertamento ed è stato denunciato. Sempre a San Severino sabato sera un 40enne ha perso il controllo dell’auto andando a collidere contro le mura di cinta. Sul posto sono interventi i militari dell’Aliquota Radiomobile, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico di 2 grammi per litro. Per lui è scattata la denuncia, il ritiro della patente e il fermo amministrativo dell’auto.

È stato invece soccorso dai carabinieri del pronto intervento, alle 5 del mattino, grazie alla segnalazione di un cittadino, un anziano che stava camminando lungo la strada provinciale 78 con il rischio di essere investito. Rintracciati i parenti è emerso che l’uomo, sofferente di demenza senile e residente in un comune limitrofo, si era allontanato da casa durante la notte all’insaputa dei familiari. Dopo un controllo medico, l’anziano è stato riaccompagnato a casa da un parente, disorientato, ma in buone condizioni di salute.