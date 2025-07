Tolentino: addio a Franco Moschini, imprenditore e mecenate che ha reso grande Poltrona Frau

Tolentino, ma non solo, l’entroterra maceratese è in lutto per la scomparsa del Cavaliere Franco Moschini, imprenditore e mecenate, a cui si deve l’esponenziale crescita di Poltrona Frau. L’illustre personalità se ne è andata all’età di 91 anni

TOLENTINO- Tolentino, ma non solo, l’entroterra maceratese è in lutto per la scomparsa del Cavaliere Franco Moschini, imprenditore e mecenate, a cui si deve l’esponenziale crescita di Poltrona Frau. L’illustre personalità se ne è andata all’età di 91 anni. Moschini, presidente di Poltrona Frau, ha contribuito in maniera significativa a far diventare questo marchio famoso in tutto il mondo come sinonimo di eleganza, stile e alta qualità artigianale.

Non poteva mancare il sentito cordoglio da parte dell’amministrazione comunale di Tolentino, guidata dal sindaco Mauro Sclavi: «Appassionato di musica, amante della natura, “amico sincero e uomo attento agli altri” – così lo definiva Luca Cordero di Montezemolo – Franco Moschini è il protagonista di una lunga stagione di successi imprenditoriali che hanno portato all’affermazione del brand Poltrona Frau come eccellenza mondiale.

Franco Moschini è stato presidente di Poltrona Frau per oltre 50 anni. Dopo l’acquisizione di quello che era un marchio storico dal gusto classico, come è stato scritto, ha saputo ripensarlo e rilanciarlo in un’ottica di design, facendone un brand di culto internazionale. Maceratese e tolentinate d’adozione, profondamente amante della sua terra, Moschini è stato uno di quegli imprenditori che hanno reso celebre il Made in Italy nel mondo, credendo sempre con convinzione nel gusto e nella cultura artigianale italiani e soprattutto del “saper fare con le mani”.»

«Vero e illuminato mecenate, ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana e non solo, oltre che nel mondo imprenditoriale. Per anni ha affiancato la Frau ai festival internazionali più importanti, basti citare quello dei due Mondi o di Ravello. Vero “capitano d’azienda” ha saputo infondere un concetto basato sulla cultura del bello, con il costruttivo coinvolgimento delle maestranze, orgogliose di lavorare e realizzare “pezzi unici”, vere icone del design mondiale. Ha ricoperto importanti incarichi a livello internazionale nel settore dell’arredamento e oltre ad esser stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, ha vinto il Premio Leonardo Qualità Italia e il Premio Compasso d’Oro alla Carriera. Recentemente ha contribuito alla ristrutturazione del Politeama e dell’antico opificio già sede di Nazareno Gabrielli e Poltrona Frau, trasformandolo in un design hotel di grande prestigio. Da ricordare che i nostri capi di stato europei prendono le loro decisioni seduti su poltrone realizzate dalla Frau. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e della Città tutta, esprimo tutto il mio commosso cordoglio per la morte di Franco Moschini. Interpretando anche il sentimento di tutta la Comunità tolentinate ci stringiamo e abbracciamo le figlie Melania, Erika a il nipote Leonardo a cui porgiamo le nostre condoglianze».

«Uomo di grande sensibilità, Franco Moschini è stato un amico sincero e un esempio da seguire. I suoi consigli e suggerimenti, sempre garbati e fatti con uno stile mai invadente, quasi sussurrati, erano utili per risolvere questioni o per guardare al futuro con la scelta giusta. Dotato di una grande intelligenza e intuizione, aveva una propensione per pensieri rivolti al domani. Sempre positivo e costruttivo credeva nel sapiente lavoro delle mani e ha connotato tutta la produzione della sua azienda, leader a livello mondiale nel design di qualità, a quella cultura artigianale insita nel dna deitolentinati. Attento alle vicende cittadine è stato un mecenate vero. Molto spesso sosteneva importanti iniziative culturali, editoriali ed educative senza nemmeno voler comparire. Grazie alla sua munificenza sono state realizzati importanti interventi. Appassionato e tifoso dei giovani, credeva che il futuro fosse nelle mani, nei pensieri, nei sogni e negli occhi dei giovani stessi. Grazie a lui è stata realizzata la guida alla storia e all’arte di Tolentino ma soprattutto grazie alla sua lungimiranza e amore per le arti, la nostra Città, può oggi avere un centro polifunzionale di grande pregio e importanza come il Politeama, divenuto una delle strutture più apprezzata e imitata del centro Italia a cui si è affiancato, in uno dei momenti storici più complicati per la ricostruzione post sisma che stiamo vivendo, Interno Marche un hotel che racconta molto della vicenda umana e imprenditoriale dello stesso Moschini. Lo ricorderemo sempre con il suo sorriso e la sua eccezionale cordialità, quasi di altri tempi, con la quale trattava sia il semplice concittadino o i più importanti architetti o uomini d’affari e politici. Il suo modo di fare e la sua educazione ne facevano un uomo davvero cordiale, sempre pronto a salutare e a intrattenersi con tutti. Per far capire la stima e l’affetto dei tolentinati per Franco Moschini basti solo citare il fatto che giusto qualche anno fa gli è stato dedicato addirittura, durante il nostro carnevale cittadino, un carro allegorico. Caro Franco, mi sia consentito questo amichevole appellativo, ci mancherai tantissimo ma mai Tolentino dimenticherà uno dei suoi uomini migliori che ha davvero contribuito alla crescita sociale, economica e culturale della Comunità che sempre ti sarà riconoscente e che sempre ricorderà e omaggerà con deferenza e sentimento la tua figura di grande uomo. La tua vita è stata caratterizzata da vittorie ma quella più grande ti è stata tributata da una intera Comunità che ha saputo apprezzare e riconoscere, al di là dei traguardi personali, la tua grande generosità».

Il funerale si terrà mercoledì 16 luglio alle ore 10, presso l’Abbadia di Fiastra, sarà celebrato da don Rino Ramaccioni. In questa occasione, verrà proclamato lutto cittadino e dunque l’evento “Mercoledì dello Shopping” sarà annullato. La camera ardente verrà allestita al Poltrona Frau Museum, proprio voluto e realizzato da Moschini.