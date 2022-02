Tolentino, 55enne arrestato dai carabinieri. Deve scontare 8 mesi per lesioni aggravate

Il Tribunale di Sorveglianza non ha concesso misure alternative alla detenzione a causa di comportamenti antigiuridici tenuti nel tempo. Ora è in carcere a Fermo

TOLENTINO – I carabinieri della Stazione di Tolentino hanno arrestato un 55enne del posto, deve scontare otto mesi di reclusione per lesioni. I militari ieri – 3 febbraio – hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso della Procura di Macerata nei confronti dell’uomo che era stato condannato per lesioni aggravate commesse nel 2014.

Il Tribunale di Sorveglianza non ha concesso misure alternative alla detenzione (come l’affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare), a causa di comportamenti antigiuridici tenuti nel tempo dal 55enne.

Dopo i fatti per i quali è stato condannato, infatti, il tolentinate (nel 2019) era stato denunciato dai carabinieri per un furto all’interno di un centro commerciale, oltre che per lesioni e minacce verificatesi all’interno dell’area container dove abitava. Per questi motivi è stata revocata la sospensione dell’ordine di carcerazione e il 55enne dovrà scontare la pena di otto mesi di reclusione. I carabinieri lo hanno pertanto condotto al carcere di Fermo.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, invece, una pattuglia di carabinieri della Stazione di San Severino ha fermato un giovane straniero alla guida di un’auto. Nel corso del controllo i militari hanno trovato due grammi di stupefacente (hashish) nascosti nella macchina, come accade in questi casi l’automobilista sarà segnalato alla Prefettura di Macerata come assuntore.