Tolentino, il 23enne Matteo Pascucci nuovo segretario del Pd. «Siamo pronti alla sfida»

TOLENTINO – Un 23enne universitario alla guida del Pd di Tolentino. Si tratta di Matteo Pascucci, eletto all’unanimità nel corso del congresso di questi giorni. I circoli Dem della provincia, infatti, stanno rinnovando molti segretari e hanno votato i delegati che andranno all’assemblea provinciale che si terrà domani per ufficializzare il nuovo segretario provinciale, Angelo Sciapichetti. Al fianco di Pascucci ci saranno Antonella del Bello come vicesegretaria; Rodolfo Frascarello, come coordinatore della segreteria; Mario Antinori, come presidente dell’Assemblea e Anna Andreani, come vicepresidente.

«Dopo 10 anni di illusioni, di aspettative deluse, di mal governo, Tolentino merita di ritornare ad essere una città modello per lo sviluppo, il lavoro, i servizi, l’istruzione, la cultura, la bellezza, i diritti – ha sottolineato Pascucci -. Per fare questo ci impegniamo a costruire un’alleanza ampia che metta da parte le ambizioni personali e unisca tutte le forze politiche, le associazioni, le liste civiche che hanno a cuore Tolentino ed il suo futuro».

«Ci rivolgiamo alle forze politiche di opposizione in consiglio comunale ma anche alla neonata associazione Civico 22. Il Pd è pronto alla nuova sfida, ci attende un duro lavoro, lavoriamo tutti per una nuova Tolentino», ha aggiunto Pascucci. Nella stessa riunione sono stati eletti quali rappresentati in assemblea provinciale: Fulvio Riccio, Alessia Cesini, Gianni Corvatta, Monica Cherubino, Ettore Mancinelli ed Antonella Del Bello, che hanno sostenuto la candidatura di Sciapichetti a segretario provincial.