Tipicità, a Porto Recanati premiati i giovani videomaker. Ospite, Denise Tantucci

PORTO RECANATI – Sarà la giovane attrice marchigiana Denise Tantucci, l’ospite d’onore della serata di premiazione dedicata al video contest: “Seencity…let’s play Marche”. L’evento, serata conclusiva del Contest Seen City, si svolgerà a Porto Recanati giovedì 6 maggio,

Non poteva mancare una scenografia d’effetto, per l’atto conclusivo dell’iniziativa dedicata ai giovani tra i 18 ed i 25 anni, promossa da Marche Film Commission-Fondazione Marche Cultura e Comune di Porto Recanati, in collaborazione con Tipicità.



Giovedì 6 maggio, a partire dalle 17.30, negli eleganti ambienti della Pinacoteca Civica di Porto Recanati sarà proclamato il vincitore del concorso che ha registrato un ottimo riscontro da parte di tanti ragazzi della “generazione Z”: 25 i partecipanti, singoli o in coppia, con proposte anche dall’estero, attratti dall’idea di raccontare le Marche con i propri occhi attraverso lo smartphone, la telecamera o altri device.

Accanto a Denise Tantucci, protagonista di “Braccialetti rossi”, a Porto Recanati saranno presenti i rappresentanti della Regione Marche e degli enti promotori, insieme ai quattro finalisti. Il vincitore riceverà un significativo premio pari a millecinquecento euro.



Attraverso il canale Youtube della Fondazione Marche Cultura sarà possibile partecipare “live” all’evento. Tutti i video in concorso sono invece visionabili sulla pagina web dedicata a Seen City, dove si possono scoprire tutte le informazioni su promotori, personaggi presenti alla serata e giurati.

«Il contest è parte di un percorso più ampio che punta al cinema per promuovere identità, bellezze e godibilità di Porto Recanati e delle Marche come destinazione turistica che stimola meraviglia, suggestioni e creatività. Per questo motivo, nel corso della cerimonia di premiazione saranno presentate anche le serate “Vediocinemarche edizione 2021” ed uno speciale omaggio a Mia Martini, attraverso la docufiction di prossima realizzazione dedicata alla grande interprete scomparsa e agli anni della sua adolescenza vissuti tra Porto Recanati ed Ancona», spiegano gli organizzatori.