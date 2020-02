FERMO- È iniziato il countdown per l’avvio di Tipicità Festival 2020. A fermentare non sono gli apputanementi che si svolgeranno dal 7 al 9 marzo al Fermo Forum, ma anche impasti e farine.

Nasce infatti Pizza Gourmet, un’area show dedicata all’arte bianca. Il pubblico potrà visitare uno spazio completamente dedicato alle bontà e alle curiosità legate alle farine e ai forni, in cui ogni pizzaiolo porterà in scena un suo cavallo di battaglia, raccontando la propria filosofia e svelando qualche trucco del mestiere.

«L’impasto è una tela bianca sulla quale, come in un’opera d’arte, i prodotti si mescolano per restituire l’immagine del territorio. Il panorama marchigiano della pizza di alta qualità diventerà protagonista di questa edizione con un’area nuova – spiegano gli organizzatori -. Nel corso di tre giorni, da Ascoli Piceno a Pesaro, dalla piadina alla cacciannanze, le tante tradizioni che costellano la regione saranno il cuore pulsante della nuova area show Pizza Gourmet».

Cosa si nasconde dietro un prodotto italiano d’eccellenza? La scelta delle farine, le tecniche di lievitazione, tra tradizione e scienza, l’accurata alchimia dei prodotti che vanno ad amalgamarsi con gli impasti. Una serie di focus che, tra spettacolo, gusto e convivialità celebraranno un patrimonio dell’italianità. «Si tratta di un’area nata dalla collaborazione con Molino Agostini – spiegano -. Pizza Gourmet è il risultato dell’unione tra gusto, scienza e spettacolo: ciascun appuntamento sarà coordinato dalla soubrette Lavinia e vedrà la partecipazione dei dietisti dell’ANDID e “gustose incursioni” di produttori d’eccellenza».