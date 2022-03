Macerata, ecco il thriller firmato dagli studenti del liceo artistico. Un caso da risolvere tra le aule

MACERATA – Gli studenti del liceo artistico “Cantalamessa” diventano attori e danno vita a una serie in tre puntate visibile sul canale YouTube della scuola, che porterà il pubblico a dover risolvere un vero mistero. La prima puntata di “Dietro la quinta”; girata all’interno dell’istituto di via Cioci, è già on line, mentre le altre saranno disponibili martedì 5 e martedì 12 aprile. Protagonista una misteriosa figura, che si aggira per il liceo percorrendo ogni singola traccia, fiutando qualsiasi minimo particolare. Cosa scoprirà? Ciascun episodio è stato scritto, realizzato e prodotto da tre diversi gruppi di studenti della classe 5D, sotto la guida e la collaborazione del professore di Discipline audiovisive e multimediali e laboratorio, Jacopo Caggiano.

Il gruppo che si è occupato del primo episodio è composto da Anastasia Del Monte, Filippo Chiacchiera, Alessia Carnevali, Carlotta Luchetti, Aurora Kashta e Federico Scarpati. Quello del secondo episodio da Giulia Di Iorio, Chiara Corradini, Arsime Bajrami, Paride Angeletti, Alessio Corvatta e Federico De Maio, mentre al terzo hanno partecipato Giorgia Principi, Martina Grillini, Sheyla Dayana Sanchez Candia, Erik Morettini ed Alessia Gramazio.

«Siamo partiti con la stesura di un soggetto in cui abbiamo evidenziato gli avvenimenti principali e fondamentali della storia dopo aver discusso in classe nell’attività di brainstorming – spiegano i ragazzi -. Abbiamo proseguito con una scaletta degli avvenimenti e iniziato la scrittura delle sceneggiature, una per ciascun episodio, dove sono stati inseriti easter egg e citazioni cinematografiche. Dopo aver apportato le modifiche necessarie, abbiamo iniziato per gruppi dei brainstorming di analisi tecnica della sceneggiatura letteraria dove sono state proposte le varie inquadrature che avrebbero fatto al caso di ciascuna scena precedentemente analizzata, dando vita alla sceneggiatura tecnica detta anche shooting script o découpage tecnico, e proseguito con la realizzazione degli storyboard, realizzati a mano, di ciascuna di esse. Sono stati successivamente scelti gli attori che avrebbero ricoperto ciascun ruolo ed affidata ogni singola parte. Una volta in possesso di tutte queste informazioni si è proceduto con l’organizzazione del piano di lavorazione della web serie, ovvero la realizzazione grafica, su ascisse e ordinate, del calendario delle riprese degli episodi tenendo conto di tutte le informazioni, compresa la disponibilità del teatro di posa e dei set dal vero. Solo dopo sono iniziate le riprese in presa diretta».