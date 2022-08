Terrore in A14: si accorge dell’auto in fiamme e accosta in un’area di servizio per cercare aiuto

ANCONA- Erano le 23 circa quando i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A14 nell’area di servizio tra Porto Recanati ed Ancona Sud per un incendio di un’auto alimentata a gasolio. Il conducente sembra si sia accorto del fumo e abbia cercato aiuto in un’area di servizio, dove però la vicinanza delle fiamme ai distributori di benzina ha fatto temere per il peggio.

La squadra di Osimo intervenuta con un’autobotte ha provveduto a spostare il mezzo lontano dai distributori di benzina e gasolio, per poi spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Autostradale