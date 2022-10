Terremoto, ad Elcito e Serralta tornano agibili due case

SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha revocato l’Ordinanza di inagibilità con la quale, dopo le scosse di terremoto del 2016, aveva dichiarato non utilizzabili due abitazioni site nelle località di Elcito e di Serralta.

Per il primo dei due immobili la revoca è arrivata dopo opere di riparazione del danno con rafforzamento localizzato della struttura finanziate dall’Usr della Regione Marche per un importo di circa 50 mila euro. Per il secondo immobile l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione ha invece riconosciuto un contributo di 80 mila euro.