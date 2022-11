CAMERINO – «Per adesso il bilancio è solo il grande spavento a cui, purtroppo, siamo abituati». Così il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli, dopo lo sciame sismico che questa mattina, mercoledì 9, ha colpito le Marche, con epicentro nel Fanese. Il primo cittadino ha voluto rassicurare la cittadinanza: le scosse infatti sono state avvertite distintamente anche a Camerino. «Immediatamente – ha spiegato – abbiamo messo in moto la macchina delle verifiche tecniche, provvedendo subito ai necessari accertamenti negli edifici scolastici. Per quanto riguarda quelli di competenza comunale non si sono registrate criticità di sorta e le lezioni si sono potute regolarmente svolgere». Poi prosegue: «Siamo inoltre in contatto con i tecnici della Provincia di Macerata che stanno provvedendo alle medesime verifiche nelle strutture che fanno riferimento all’ente provinciale e anche in questo caso non abbiamo notizia di danni o di particolari disagi. Contestualmente il nostro personale è al lavoro per ulteriori verifiche in altri edifici cittadini. In via cautelativa, infine, abbiamo sospeso gli accessi nel centro storico, in Zona Rossa, così da poter effettuare tutti i necessari controlli e salvaguardare l’incolumità dei cittadini e di quanti operano in quell’area».