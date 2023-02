La tennista maceratese Camila Giorgi trionfa a Merida e torna nella Top 50 mondiale

MACERATA – Brilla la stella di Camila Giorgi che, a distanza di un anno e mezzo dal successo a Montreal (agosto 2021), si aggiudica il titolo Wta 250 sul cemento di Mérida, in Messico mentre in Italia era ancora notte fonda. La tennista maceratese, 31 anni, ha avuto la meglio sulla svedese Rebecca Peterson, attuale 140 del ranking mondiale (7-6 (3), 1-6, 6-2) in una sfida durata 2 ore e 25’.



Un successo fortemente voluto e per nulla scontato: nonostante l’apparente distanza di ranking: la svedese ha messo più volte in difficoltà la Giorgi che ha avuto la meglio solo grazie alla sua tecnica superiore ed al suo talento cristallino.



Una vittoria importante, la quarta in carriera per la 31enne, che le permette di fare ritorno nella Top 50 della classifica mondiale ( è l’attuale numero 46), posizione che la proietta al numero 2 in Italia, dietro a Martina Trevisan.