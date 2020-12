“Il tempo delle cattedrali”: a Macerata i bimbi scoprono i beni architettonici

MACERATA – Sono stati i bambini i protagonisti del laboratorio “Il tempo delle cattedrali” svoltosi nei giorni scorsi alla biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata, così come sono stati i maceratesi i protagonisti della storia della basilica della Madonna della Misericordia.

«L’iniziativa è sostenuta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Macerata nell’ambito del programma natalizio – sottolinea l’assessore Katuscia Cassetta – e si inserisce nelle azioni dell’Amministrazione volte alla diffusione della cultura e alla conoscenza del nostro patrimonio architettonico e culturale».

Il tempo delle cattedrali a Macerata

“Il tempo delle cattedrali” è finalizzato a far conoscere ai bambini la storia del piccolo Santuario mariano maceratese e le vicende di quel lontano 1447 in cui Macerata fu flagellata dalla peste. Una storia che si intreccia con il momento attuale e che, nel racconto fatto loro da don Gregory rettore della basilica che ha accolto i bambini prima di recarsi in biblioteca, ha colpito molto i piccoli partecipanti creando una speciale connessione emotiva con i nostri antichi concittadini, insieme alla certezza che i tempi bui finiscono.

In biblioteca i piccoli artisti, guidati dall’architetto Eleonora Rampichini, hanno plasmato e manipolato l’argilla, dando forma alla storia della basilica, creando delle formelle con grande impegno e cura, maneggiando gli strumenti e la materia prima di un linguaggio antico come quello della scultura in creta.

Il prossimo appuntamento con “Il tempo delle cattedrali” è il 4 gennaio 2021, alle ore 10,15. Con prenotazione necessaria al 3443829107.