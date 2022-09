Tutto pronto per il ‘Talent of Civitanova’, Beppe Vessicchio presiederà la giuria

CIVITANOVA MARCHE- Il celebre direttore d’orchestra Beppe Vessicchio sarà il presidente della giuria di ‘Toc Talent of Civitanova‘, in programma venerdì, 30 settembre, e sabato, 1 ottobre, al teatro Rossini. L’iniziativa, nata su idea dell’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’Azienda Teatri, è una competizione musicale in cui si esibiranno ventisei giovani artisti che saranno giudicati, oltre che da Vessicchio, anche dal co-direttore artistico Dario Salvatori, dal giornalista Amedeo Goria con la figlia Guenda che si esibirà in un omaggio al compianto Ezio Bosso. Ma c’è di più. Ad animare il festival, sarà la presenza di ospiti d’eccezione come il cantautore civitanovese Piero Romitelli e la cantante Patrizia Cirulli. Il primo porterà in scena i successi firmati per Eros Ramazzotti mentre Cirulli canterà il brano ‘Le poesie di Eduardo De Filippo in musica’. A condurre le serate, il giornalista Rai Paolo Notari. Al termine degli spettacoli – che inizieranno alle 21 – saranno consegnati agli artisti riconoscimenti speciali come il ‘Premio Consorzio Marche Spettacolo’, il ‘Premio Astral Music’ e il ‘Premio Sulvic’, consegnato dai figli di Vittorio Sulpizi e Mario Vico, storici scopritori di giovani talenti, tra cui Adriano Celentano, negli anni ’60.

Gli artisti

Ecco i ventisei artisti in scena: 1) Aleksandra Cervigni, 19 anni, cantante di Sant’Elpidio a Mare; 2) Alessio Bianchetti, 33 anni, cantante di Civitanova; 3) Dualaud (duo), 27 e 28 anni, dj set di Montesangiusto e di Recanati; 4) Elettra Miniero, 24 anni, danzatrice del ventre di Osimo; 5) Ennio Monachesi, 77 anni, comico di Corridonia; 6) Fabiana di Toro, 25 anni, cantante di Montecosaro; 7) Fabio Bernacconi, 51 anni, attore di Fabriano; 8) Francesca Brunori, 31 anni, cantante di Fabriano; 9) Gaya Anglani, 32 anni, cantante di Ponzano di Fermo; 10) Giuseppe Boccatonda, 73 anni, cantante di Sant’Elpidio a Mare; 11) Irida Nasic, 20 anni, cantante di Civitanova; 12) Laragosta, 28 anni, cantante di Macerata; 13) Laura Anconetani, 61 anni, cantante di Ancona; 14) Matteo Farinelli, 27 anni, cantante di Fabriano; 15) Mattia Chiaraluce e Felicia Tesei, 19 e 16 anni, ballerini di Castelfidardo e di Civitanova; 16) Melissa Agliottone, 11 anni, cantante di Sant’Elpidio a Mare; 17) Milco Messi, 49 anni, ventriloquo di Corridonia; 18) Oliver X, 20 anni, ballerino di Civitanova; 19) Pape Mass, 28 anni, cantante di Macerata; 20) Rebecca Senesi, 25 anni, ballerina Pole Dance di Montecosaro; 21) Rocco Tartabini, 14 anni, cantante di Civitanova; 22) Serena Emili, 30 anni, ballerina Pole Dance di Treia; 23) Sophia Bevilacqua, 15 anni, cantante di Chieti; 24) Veronica Cipriani, 25 anni, danzatrice di Sant’Elpidio a Mare; 25) Evin, 31 anni, cantante di Ancona; 26) Zona 14 (Gruppo), Hip hop crew di Civitanova.

Le serate saranno ad ingresso libero, per informazioni rivolgersi al numero telefonico 331.4411854.