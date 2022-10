La Svau di Civitanova: «Già distribuiti prodotti per un totale di dieci tonnellate»

CIVITANOVA MARCHE- «Quasi dieci tonnellate di prodotti alimentari distribuiti là dove ce n’era bisogno». Questo il bilancio di quest’anno della Svau di Civitanova (Soccorsi volontari aiuti umanitari, ndr), tracciato dal proprio presidente Roberto Frittelli. L’associazione, iscritta all’albo regionale di Protezione civile, è specializzata nel trasporto di viveri nei luoghi in cui si verificano calamità naturali e conflitti. Tra le ultime attività, spiccano proprio gli aiuti nei confronti delle popolazioni colpite dell’alluvione: «Abbiamo rifornito la mensa di Pianello d’Ostra – spiega Frittelli – , gestita dall’Anpas. E più in generale abbiamo rifornito di prodotti le varie Caritas diocesane».

I militi premiati

C’è poi una bella notizia che riguarda l’associazione con sede operativa in via Martiri di Belfiore e punto logistico in contrada Piane di Chienti, nei locali dell’ex mercato ‘Porta Portese’: si tratta delle medaglie per meriti ricevute da due volontari del gruppo. La prima se l’è aggiudicata Angelo Lambiase, ex funzionario di Polizia, che la scorsa settimana è stato premiato dal capo della Polizia Lamberto Giannini per ‘meriti di servizio’ in qualità di ‘funzionario informatico’. La seconda riguarda Massimiliano Mataloni, che ha ottenuto la medaglia per la ‘gentilezza’ nei servizi svolti per conto della Croce rossa italiana. Insomma, una bella soddisfazione per i due militi, un orgoglio per la Svau che li annovera nelle proprie fila.