Con il suv sfonda il vetro del locale, attimi di terrore in un bar di Civitanova

Il fatto è accaduto poco prima delle dieci al 'Vulcan Bar' di via Silvio Pellico. Sul posto la Polizia locale per i rilievi

CIVITANOVA MARCHE- Voleva soltanto parcheggiare, invece con il suo suv, un Dacia Duster, ha sfondato la vetrata del ‘Vulcan Bar’, in via Silvio Pellico. L’impatto, che ha terrorizzato i gestori e gli avventori dell’attività, si è rivelato molto violento.

Non erano ancora scoccate le dieci di stamani quando un uomo sulla quarantina, alla guida di un suv, ha prima divelto la staccionata del dehors, poi con il muso è entrato nel locale causando ingenti danni. Nell’impatto l’uomo ha anche trascinato i panettoni di cemento collocati all’esterno, il pesante tavolo collocato sulla vetrata e i frigoriferi.

Fortunatamente non ci sono feriti: a quell’ora erano presenti due clienti, uno seduto all’esterno e l’altro in piedi nel locale. Lo scontro è avvenuto a pochi metri di distanza da loro. Sul posto gli agenti Polizia locale hanno proceduto ai rilievi. Non è chiaro cosa possa aver spinto l’uomo ad urtare in quel modo il vetro dell’esercizio, probabile una distrazione.