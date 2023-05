Superlega, la Cucine Lube vince gara 2 e pareggia la serie

La squadra di Blengini domina in avvio poi si fa rimontare ma resiste e vince alla distanza. Grande carattere contro un’Itas sempre ostica anche senza Lisinac. Incasso in beneficenza. Domenica 7 maggio gara 3 in Trentino

CIVITANOVA M. – In un Eurosuole Forum pieno nonostante la serata infrasettimanale e il cui incasso è stato devoluto dalla società alla locale Caritas, la squadra di Blengini dimostra di essere capace di soffrire, riequilibrando la serie della finale scudetto imponendosi in gara 2 dopo oltre due ore di grande pallavolo in gara 2 della Finale Scudetto.

La Cucine Lube parte forte e domina per due set contro Trento priva di Lisinac. Poi Lorenzetti inserisce il ceco Dzavoronok che contribuisce a rimettere la partita in parità allungandola al tiebreak dove i cucinieri vincono con merito.

I sestetti sono quelli che hanno caratterizzato gara 1 con Blengini che sceglie la formazione ormai solita con De Cecco in regia, Zaytev opposto, Nikolov e Yant schiacciatori Anzani e Chinenyeze al centro con Balaso libero. Per gli ospiti che hanno vinto il primo atto Sbertoli e Kayiynski mvp del primo atto, l’ex Podrascanin e D’Heer al posto dell’infortunato Lisinac nemmeno a disposizione in panchina, la coppia azzurra Michieletto e Lavia schiacciatori e Laurenzano libero. Osservatore speciale a bordo campo il CT azzurro Fefè De Giorgi con gli amici di sempre Gardini, Cantagalli.

Nikolov chiude il 1’ set 25-21 e la Lube taglia il traguardo senza difficoltà con l’ace di Yant 25-15.

Sembra tutto troppo facile e infatti la Itas non molla e reagisce. Vince il 3’ set in agilità 19-25 mentre nel 4’ si va punto a punto. D’Heer in campo al posto dell’infortunato Lisinac regala un set point che Podrascanin col muro chiude allungando al tiebreak 23-25. Al cambio di campo è +2 Lube (8-6). Dzavoronok firma la parità a quota 13. Nikolov chiude 18-16. Domenica alle 18 la finale torna a Trento per gara 3 e non sarà l’ultimo atto di una splendida serie.

Nel dopogara coach Blengini fa i complimenti ai suoi ragazzi: «Queste partite sono complesse, sia emotivamente che tecnicamente – ha detto il tecnico della Cucine Lube – stasera sapevamo di dover battere meglio rispetto a Gara 1, e ci siamo riusciti, al cospetto di una squadra che vanta degli interpreti di altissimo livello in ricezione. Ma siamo stati bravi nello spirito, perché dopo che i nostri avversari sono riusciti a rimontare dallo 0-2 nel computo dei set, per noi non era certamente semplice interpretare bene il tie break, e invece ci siamo riusciti. Siamo stati dei leoni, e siamo contentissimi per questa vittoria che rimette tutto in parità. Questa serie va vissuta una partita alla volta, più nel particolare un set alla volta».