SuperLega, la Cucine Lube a Perugia per gara 1 di finale scudetto

Gli uomini di Blengini a Perugia vogliono cominciare la bene la corsa al tricolore in casa della Sir Safety. In campo anche la Videx Grottazzolina e la Med Store Macerata per le semifinali di A3 maschile

CIVITANOVA – Un primo maggio di grande volley quello che attende le formazioni marchigiane. In SuperLega la Cucine Lube comincia l’ultima tappa che porta alla conferma del tricolore.

Eliminando Trento ha meritato di lottare fino all’ultimo atto, proprio come nella passata stagione, contendendo il tricolore alla Sir Safety Perugia che l’ha spuntata su Modena anch’essa in 5 partite. Si comincia alle alle ore 18 con diretta Rai Sport, al PalaBarton con la Sir Safety Conad Perugia per il primo match della Finale Scudetto al meglio delle cinque gare.

Per altro la qualificazione alla finale ha già dato la certezza della partecipazione alla prossima Champions League ad entrambe. Cucinieri e Block Devils si giocheranno il titolo per la quarta volta consecutiva: nel 2017/18 la spuntarono gli umbri a Gara5, nel 2018/19 Civitanova si riscattò con una rimonta pazzesca nella bella in trasferta. Dopo il torneo annullato con la Lube in vetta per l’emergenza sanitaria, nel 2020/21 i biancorossi sono riusciti nell’impresa di vincere in Gara4 il sesto tricolore della loro storia, il secondo consecutivo. Tra i precedenti con la Sir in Finale Scudetto va ricordato poi il trionfo del Club marchigiano in quattro match nell’annata 2013/14.

Per coach Blengini: «Le Semifinali appena concluse hanno dimostrato la forza di volontà e la tenacia di Civitanova e Perugia. Ci aspettiamo una serie dura con la squadra che ha dominato la Regular Season, d’altronde è la resa dei conti del Campionato italiano. Dovremo guardare a ogni singola partita usando tutte le risorse della squadra perché il valore dell’avversario lo impone».

Per capitan Osmany Juantorena che scalipta per rientrare: «Per me è stata un’annata difficile. A lungo non ho potuto fornire il mio contributo alla squadra. Ho vissuto un’esperienza diversa cercando di aiutare i compagni con il mio tifo. Non sono al 100%, ma sto meglio e ora spero di dare il mio supporto anche in campo. Sono contento per la reazione dei ragazzi dopo i due stop contro Trento, che giocava molto bene; probabilmente è stata la Semifinale più sofferta di sempre. Ora testa alla Finale! Non scopriamo oggi la forza di Perugia che ha tanti campioni».

Si gioca anche per i playoff di A3 con la Med Store che in semifinale oggi alle 18 è in trasferta sul campo di Aci Castello che ha tra le sue file l’ex fanese Manuele Lucconi ed è allenata da un mito del volley come l’argentino Waldo Kantor. Ritorno domenica prossima a Macerata probabilmente alle 21 per la concomitanza con gara 1 di finale promozione delle ragazze della Cbf Balducci in corsa per la A1.

Impegno interno per la Videx Grottazzolina in campo contro Lecce alle 19.30 al PalaGrotta. Per coach Ortenzi «Affrontare Gara 1 sul parquet di casa porta sempre qualche emozione in più. È chiaro che la spinta del pubblico fa sempre la differenza anche e soprattutto nel fondamentale della battuta. Da questo punto di vista Grottazzolina e Lecce hanno un rendimento molto simile, il quale però tende a crescere nelle gare casalinghe. Veniamo da un periodo particolarmente intenso che ci ha catapultati dalla Supercoppa ai playoff dovendo anche gestire alcune situazioni non semplici dal punto di vista fisico».