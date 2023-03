Superlega, la Cucine Lube riflette su presente e futuro

Lo stop in Champions ad Ankara ha riportato a galla vecchi problemi in ricezione che sembravano almeno parzialmente risolti. Nel weekend ultimo turno di regular season prima del ritorno europeo e i playoff

CIVITANOVA – Che l’Halkbank Ankara fosse una squadra forte e quadrata era già chiaro ma la sconfitta per 3-1 (25-21, 20-25, 23-25, 21-25) nell’andata dei quarti di Cev Champions potrebbe riaprire crepe nelle convinzioni della Cucine Lube. I meriti degli avversari sono apparsi chiari, con un servizio particolarmente pungente e capace di 9 aces, che ha messo in crisi la ricezione senza trovare soluzioni in attacco su palla alta. Coach Blengini ha provato a cambiare i pezzi sulla sua scacchiera ma senza risultati apprezzabili.

Nulla è perduto e mercoledì 15 marzo alle 20.30 c’è l’appello. All’Eurosuole Forum occorre vincere 3-0 o 3-1 e poi il Golden Set per qualificarsi alle semifinali in programma tra il 28 e il 30 marzo 2023 per l’andata e tra il 4 e il 6 aprile 2023 per il ritorno. Per Simone Anzani l’ottimismo è giustificato: «Siamo al loro livello e lo dimostra il fatto che la gara è stata abbastanza combattuta fino a quando loro non c’hanno messo in difficoltà dai nove metri. Tra l’altro gli avversari hanno difeso il triplo di noi. Noi dobbiamo essere più esigenti su determinate situazioni che sono oggettivamente semplici».

Prima di rimettere la testa sulla partita da dentro o fuori per la massima competizione europea c’è l’ultima di regular season a Perugia con le condizioni di Yant da verificare. In Champions gli umbri hanno vinto a Berlino 3-1 mentre l’altra italiana, Trento, ha perso in Polonia in casa dello Zaksa al tiebreak. Stasera si gioca l’ultimo quarto di andata fra i tedeschi del Friedrichshafen e i polacchi del Jastrzebeski.

Il big match di Superlega si gioca domenica 12 marzo alle 18 con diretta su Raisport. In contemporanea si giocherà anche Itas Trentino-Valsa Modena fondamentale per la lotta al 2’ posto con le due squadre divise da un punto, 41 contro 40. La Lube è a 38, Perugia a 62. Segue Verona a 34, probabile avversario dei cucinieri nei quarti dei playoff che ospitano Cisterna sabato alle 18.