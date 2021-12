Super Green pass, a Macerata via libera da baristi e ristoratori: «I clienti sono informati»

Debutto senza particolari problemi per la nuova certificazione. «Oramai sono i clienti che entrano direttamente con il Green pass in mano per farcelo vedere»

MACERATA – Buona partenza per il nuovo Green pass rafforzato che, almeno in queste prime ore, non sembra aver stravolto la quotidianità di baristi e ristoratori che dovranno chiedere la nuova certificazione verde per chi vorrà consumare seduto al tavolo. I clienti sembrano oramai abituati a esibire la certificazione verde, tanto alcuni entrano già con il Green pass in mano, prima ancora che gli venga chiesto.

«Oramai sono i clienti che entrano direttamente con il Green pass in mano per farcelo vedere – aggiungono Micaela Fioretti, titolare del “Bar Villetti” in via Pannelli -, quindi, non abbiamo riscontrato particolari problemi. Sono tutti molto attenti a rispettare le regole».

Rispetto delle regole anche al ristorante “Da Agnese” dove continua il controllo del Green pass, con la nuova applicazione aggiornata. «Aspettiamo i prossimi giorni per capire se ci sarà un calo tra i clienti perché non possiamo più far entrare le persone che hanno il certificato da tampone – racconta la titolare, Agnese Polverigiani -, ma non credo che avremo particolari problemi, perché i clienti sono tutti ben informati».

Per quanto riguarda le nuove regole, da oggi potranno sedersi al tavolo del ristorante e del bar al chiuso solamente vaccinati e guariti, ovvero le persone in possesso del super Green pass. Non serve invece per un caffè o un drink veloce al bancone del bar, né per mangiare seduti nei tavoli all’aperto di bar e ristoranti. Per gli hotel basterà il Green pass base, ovvero quello che si ottiene con l’esito negativo di un tampone. Ma questo vale solo per le zone bianche o gialle, perché nel caso di passaggio alla zona arancione, per esempio, senza il super Green pass non sarà più consentita nemmeno la consumazione al bancone.