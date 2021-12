Macerata, super Green pass: otto sanzioni nel primo giorno di controlli

MACERATA – Nel primo giorno di entrata in vigore del Super green pass, ieri, sono state sei le persone sanzionate in provincia di Macerata e due gli esercizi commerciali nei confronti dei quali sono state elevate multe.

I controlli sono stati pianificati durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta il 30 novembre scorso, nel corso della quale sono state condivise le misure finalizzate ad incrementare il sistema dei controlli per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. Così nella giornata di ieri sono iniziati gli accertamenti relativi alla nuova certificazione verde che prevede l’esibizione del cosiddetto green pass rafforzato o Super green pass.

L’attività di vigilanza svolta dalle forze dell’ordine e dalle polizie locali nella sola giornata di ieri su tutto il territorio provinciale ha portato al controllo di 480 persone, di cui 5 sono state sanzionate per la non osservanza delle norme relative al possesso ed esibizione del green pass e una per assenza dei dispositivi di protezione, mentre 102 sono stati gli esercizi commerciali controllati, di cui 2 sanzionati.

Le attività di verifiche e controlli proseguiranno senza interruzioni sul territorio provinciale anche nei prossimi giorni, così come previsto e pianificato. Oggi a Macerata la polizia locale ha effettuato controlli a un centinaio di persone e una ventina di locali ma senza emettere sanzioni.