Strade, interventi a Tolentino, San Severino e Corridonia

MACERATA – La manutenzione lungo le strade del territorio, per garantire la sicurezza degli automobilisti, resta una delle priorità dell’amministrazione provinciale. Per questo la Provincia di Macerata continua ad approvare una serie di progetti che andranno a migliorare la viabilità in diverse zone. Ultimi in ordine di tempo sono stati i progetti relativi ai tratti che ricadono nei comuni di Corridonia, Tolentino e San Severino.



Per quanto riguarda l’intervento lungo la Sp 34, i lavori si concentreranno in particolare nel centro abitato in via Fonte Orsola a Corridonia, dal km 6+171 (passaggio pedonale zona Ip) al km 6+382 (ingresso parcheggio ippodromo lato Corridonia), per eliminare situazioni di pericolo, rendere l’area più sicura e il traffico più fluido. La strada, infatti, presenta consistenti avvallamenti, fessurazioni, dovuti anche alla presenza di radici di pini che creano gravi situazioni di pericolo per gli utenti e per gli abitanti della zona. L’importo complessivo dei lavori è di 150mila euro.



Altri 200mila euro, invece, saranno impiegati per sistemare la Sp 127 “Tolentino-San Severino”. Il risanamento della pavimentazione della strada in oggetto trova giustificazione dal grado di invecchiamento e usura del manto esistente. Il piano stradale, infatti, in molti tratti mostra una condizione di generale ammaloramento e sono presenti abbassamenti della sede stradale causa di pericolo per gli utenti in transito. In generale l’intervento realizzerà un nuovo tappeto d’usura sopra il preesistente con conglomerato tradizionale, mentre nei tratti più deformati verrà prima realizzata una risagomatura con binder tradizionale e, successivamente, verrà steso il tappeto d’usura.



L’ultimo intervento approvato (per complessivi 70mila euro) riguarda, infine, la Sp 1 “Abbadia di Fiastra – Mogliano” nel tratto iniziale, all’incrocio con la Sp 78 e l’ingresso dell’Abbadia di Fiastra, dove sono presenti cinque corsie di smistamento del traffico caratterizzate da quattro curve e un rettilineo. Poiché il tratto risulta molto ammalorato, si è deciso di eseguire la fresatura preventiva sulle carreggiate, a cui poi seguirà la stesa del tappeto di usura.