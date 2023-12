Via libera per 19,2 milioni di euro destinati a due importanti arterie a cavallo tra il maceratese e il fermano. L’Ufficio Speciale Ricostruzione, infatti, ha appena liquidato all’Anas (soggetto attuatore) l’anticipo per i lavori sulla strada statale 502/78, che conduce da Belforte del Chienti ad Amandola, e per la statale 210 Amandola- Servigliano.

Si tratta di opere che puntano all’adeguamento e al miglioramento tecnico-funzionale della sezione stradale e al potenziamento delle varie intersezioni, che hanno complessivamente beneficiato di un contributo da parte del Piano nazionale complementare sisma (sub-misura A4, linea di intervento 4) di 64 milioni di euro. Si tratta di eco- nomie fondamentali per rilanciare le infrastrutture e, di conseguenza, l’accessibilità in entrata e in uscita per questa parte dell’Appennino dove il terremoto del 2016/2017 ha prodotto gravi e molteplici danni.

«Il programma di riqualificazione della rete viaria del territorio del sisma si caratterizza per la rilevante capacità di spesa rispetto a quelli che erano gli stanziamenti ottenuti – spiega il Commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli -. Nel corso di un solo anno siamo riusciti ad avviare affidamenti per 1 miliardo e 100 milioni di euro. Affidamenti che nascono dall’importante sforzo finanziario compiuto dal Governo che, finora, ha stanziato 900 milioni. Si tratta di un programma di interventi necessario, che dimostra non solo la buona capacità di spesa della Struttura commissariale ma che, soprattutto, mira a risolvere un problema annoso per questi territori. Anche in questo caso – conclude Castelli – si è rivelato fondamentale il contributo del presidente della Regione Francesco Acquaroli, il quale ha voluto fortemente che il Fondo complementare sisma finanziasse anche strade e viabilità, al fine di superare il gap che da decenni affligge l’entroterra marchigiano».

Nello specifico, gli interventi sulla statale 502/78 si concentreranno sul tratto tra Belforte del Chienti e Sarnano. Per il primo stralcio sono stati liquidati 9 milioni di euro (a fronte dei 30 milioni totali), mentre per il secondo 300 mila euro. Anche per il tratto tra Sarnano e Amandola sono stati liquidati 300mila euro.

Per quanto riguarda la statale 210, tra Amandola e Servigliano, i lavori sono stati divisi in tre stralci. Per il primo sono stati liquidati 9 milioni di euro, per il secondo e per il terzo 300mila euro ciascuno.