Pallavolo, il programma delle amichevoli della Cbf Balducci Macerata

MACERATA – Per verificare il percorso di preparazione in atto la Cbf Balducci Hr Macerata ha definito il calendario dei test pre-season che accompagneranno le arancionere verso l’esordio nel campionato di Serie A1 Tigotà 2025/26. In programma per la formazione guidata da coach Valerio Lionetti due test in allenamento congiunto in casa e la partecipazione a due tornei in trasferta.

Si inizia mercoledì 10 settembre con inizio riscaldamento alle ore 17.30 al Palasport Fontescodella di Macerata, con l’allenamento congiunto con la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, formazione che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A2. Secondo allenamento congiunto, invece, fissato per sabato 13 settembre, inizio riscaldamento ore 15.30,sempre al Fontescodella insieme alla Omag-Mt San Giovanni in Marignano, neopromossa in A1 come le arancionere. Saranno queste la prime due occasioni per vedere all’opera Bresciani e compagne in casa.

Sabato e domenica 20-21 settembre la CBF Balducci HR parteciperà in Friuli al Torneo Città di Pordenone che vedrà protagoniste al PalaCrisafulli le campionesse d’Italia, d’Europa e del Mondo della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, altra formazione marchigiana di Serie A1, e la squadra greca del Panathinaikos Atene. In semifinale (sabato 20 ore 20.30) le arancionere affronteranno l’Imoco Conegliano. Il giorno successivo (domenica 21) in programma le finali per definire la classifica.Nel weekend successivo le arancionere saranno di scena nelle Marche a Pesaro nel torneo che coinvolgerà le padrone di casa della Megabox Ond.Savio Vallefoglia, l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano e la formazione bulgara del Levski Sofia.

Nel weekend la squadra ha ricevuto il primo applauso della città di Macerata nell’ambito della presentazione in occasione della festa del patrono San Giuliano. Grande entusiasmo e partecipazione con le nuove arrivate colpite dall’affetto. Per il libero Giorgia Caforio in arrivo da Messina. «Ho accettato la proposta di Macerata con entusiasmo perché una società che conosco molto bene avendoci giocato tante volte contro nel corso della carriera ed è una realtà che ho sempre visto dall’esterno con interesse, un ambiente di cui si parla bene e sono felice di poterne far parte. Sarà un campionato difficile ma con tanto lavoro, costanza in palestra si potrà raggiungere l’obiettivo». Con la maglia di Messina Caforio ha perso la finale promozione proprio contro la Cbf Balducci.

Da una giocatrice di comprovata esperienza abituata a vivere certe emozioni ad una come Nicole Piomboni, giovanissima alla quale la piazza ha riservato un applauso speciale dopo la vittoria al Mondiale Under 21 con la Nazionale Italiana. «Ringrazio tutti di cuore – ha detto la schiacciatrice romagnola in arrivo da Talmassons – ma ho già archiviato l’esperienza estiva in nazionale anche se bellissima e indimenticabile ed ora sono molto carica ed entusiasta di poter vivere una nuova stagione in Serie A1 con la maglia di Macerata, una società dove si lavora bene, e non vedo l’ora di iniziare la mia seconda annata in A1». Nel primo anno in massima serie ha preso le misure con un campionato altamente competitivo nel quale vuole dimostrare di poter stare da protagonista. Anche per lei ci sarà da guadagnarsi in allenamento in posto da titolare perché le altre schiacciatrici del roster, tutte straniere Kockarevic, Kokkonen e Ornoch vorranno anch’esse recitare un ruolo da protagonista. Intorno alla squadra c’è grande entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi.