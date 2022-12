Al Liceo Da Vinci di Civitanova, le premiazionioni alle idee migliori proposte per la call to action 'Le buone notizie per lo sport', indetta da Estra con il patrocinio di Coni e Ussi

CIVITANOVA MARCHE- «Questo è un progetto che guarda alla buone pratiche dello sport ed è ciò di cui abbiamo davvero bisogno: una società migliore, che premia le cose buone ed è portatrice di belle notizie. È veramente bello trovarsi qui oggi». L’emozione della professoressa Catiuscia Stizza, riassume la mattinata dell’Iis Da Vinci di Civitanova, dove è andata in scena la cerimonia di premiazione della quinta edizione della call to action ‘Le buone notizie per lo sport’, indetta da Estra, con il patrocinio di Coni e di Ussi (l’Unione Stampa sportiva italiana, ndr).

L’iniziativa

Estra, nota multiutility del settore energia, ha infatti attivato un progetto volto a valorizzare la funzione educativa dello sport, sottolineandone il ruolo di responsabilità sociale e inclusione. E in un auditorium gremito di studenti sono state premiate proprio quelle società sportive che si sono distinte da tale punto di vista, l’Asd Tangoteca e l’Asd Taekwondo Olympic Ancona e non solo. All’appuntamento del Liceo, presenti, tra gli altri, anche l’ad di Estra Francesco Verniani, il presidente del Coni regionale Fabio Luna, Roberto Ghiretti Ceo di Sg Plus, Andrea Carloni presidente di Ussi Marche e i campioni della Lube Luciano De Cecco e Fabio Balaso, oltre ai vari rappresentanti delle sigle sportive.

«Sono emozionato e contento – le parole di Verniani – perché mi piace stare a scuola mi fa bene. Essere qui oggi a conclusione di un percorso su una competizione che ha visto sempre più società partecipanti. Siamo arrivati al coinvolgimento di tanti operatori e di tanti progetti e soprattutto di tanti valori che la mia azienda condivide. Un’azienda deve fare valore economico, ma deve farlo in modo sostenibile con metodi e modi sostenibili: fair play, inclusione sostenendo gli ultimi; questa assonanza fa sì che Estra promuova questo tipo di progetti per il miglioramento di se stessa. Le aziende valutano molto chi è capace di migliorare in maniera sostenibile facendolo in modo sano. Per premiare la buona progettualità, Estra c’è e ci sarà sempre, perché questo ci fa crescere. Grazie a chi partecipato».

Le premiazioni

L’Asd Culturale Tangoteca ha visto il successo grazie ai progetti ‘Ad occhi chiusi’, un corso di tango argentino dedicato a soggetti con gravi deficit visivi, con coppie formate da un ballerino normodotato e un non vedente o da un ipovedente con un non vedente. Ma non è tutto: il tango è stato anche il ballo dei ragazzi affetti da Sindrome di Down e Autismo, che attraverso la musica hanno migliorato la loro capacità di integrazione con le persone. Anche Patrizia Cosentino, Presidente della società, non ha nascosto l’emozione al momento della consegna della targa: «L’idea – ha commentato – di questo progetto è nata dall’intenzione di condividere una grande passione: il tango e di farlo con soggetti un po’ più fragili». Di pregevole fattura anche l’idea dell’Asd Taekwondo Olympic Ancona. In tal caso, si è trattato di un corso realizzato appositamente per bambini con disabilità, attraverso attività ludico-motorie specifiche, definite in accordo con i medici curanti e svolte da allenatori specializzati. Ha ritirato il premio il Presidente Paolo Barboni, insieme ad una delegazione della Cooperativa Arco, realtà che ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. Nel corso della cerimonia sono state omaggiate anche altre sigle sportive.

La Compagnia arcieri Civitanova si é distinta con il progetto «Io c’entro – Il tiro con l’arco per tutti», percorso di inclusione attraverso l’attività motoria e sportiva per soggetti che presentavano un abbandono sportivo precoce o non erano mai stati avviati alla pratica sportiva, anche per disagi personali/sociali e di background migratorio. Ha ritirato il premio il Presidente Fernando Maria Angeli. Infine, La Lega Navale Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto, lodata per aver realizzato due progetti: «Biblioarca», un’imbarcazione storica trasformata in una piccola biblioteca di mare al servizio dei cittadini e “Adotta una spiaggia”, attività dei volontari che vanno dalla pulizia degli arenili alla sensibilizzazione sui temi dell’inquinamento dell’ecosistema marino, alla tutela della biodiversità. Alla consegna, presente la Presidente Adele Mattioli.