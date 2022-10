Lo sport contro il disagio giovanile, a Civitanova un torneo di basket

La competizione è stata organizzata per illustrare alla cittadinanza il servizio 'Educativa di strada' della cooperativa sociale 'Il Faro'

CIVITANOVA MARCHE- Sport significa inclusione e lotta ai problemi giovanili. Oggi pomeriggio, al parco Brunellini, i volontari del servizio ‘Educativa di strada’ hanno organizzato un torneo di basket rivolto ai giovanissimi. «Tutti possono partecipare – ha spiegato la coordinatrice Irene Ortolani – , prima si raccolgono le iscrizioni poi formiamo le squadre. L’obiettivo di oggi è quello di presentare il servizio alla cittadinanza».

‘Educativa di strada’ è un progetto della cooperativa sociale ‘Il Faro’: nato nel 2019, il servizio è in collaborazione con il Comune di Civitanova, con l’attenzione rivolta ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. «Combattiamo problemi come il disagio giovanile, la dispersione scolastica, le dipendenze – prosegue – , cercando di avvicinare tutti i giovanissimi allo sport e alle attività sociali. Lo facciamo sia attraverso le varie iniziative, sia intercettandoli nelle aree pubbliche, nei parchi». All’ex casa del Balilla, tiri dalla lunetta per i ragazzi fragili, accolti con affetto dai volontari di ‘Educativa di strada’. Poi arrivano l’assessore Barbara Capponi e Marco Salvatelli di ‘Antrophos’.

«Le iniziative di ‘Educative di strada’ – conclude Ortolani – sono spesso realizzate attraverso la collaborazione con altre associazioni. Ad esempio, con Ama Macerata (Auto Mutuo Aiuto, ndr) realizziamo il laboratorio sulle dipendenze che è un gruppo di parola, oppure con ‘Libera’ i progetti contro le mafie».