In spiaggia con un click: ecco la nuova app ideata da due giovani di Camerino

Intervista a Riccardo e Daniele Pennesi, due fratelli che hanno creato AdvisorBeach per prenotare gli ombrelloni al mare, al lago e in piscina direttamente dal proprio telefono

CAMERINO – Prenotare un ombrellone al mare, al lago o in piscina senza muoversi da casa ed evitando così il rischio di arrivare allo chalet e non trovare posto. L’ingegnosa idea è venuta a due fratelli di Camerino, Riccardo e Daniele Pennesi che, durante i mesi del lockdown, hanno pensato a come potersi inventare qualcosa che potesse facilitare la vita degli altri. E’ nata così AdvisorBeach, una piattaforma digitale e innovativa per effettuare la prenotazione degli ombrelloni direttamente dal sito web www.advisorbeach.com, oppure sfruttando l’applicazione per smartphone.

Com’è nata l’idea, a due ragazzi di montagna, di realizzare una piattaforma per prenotare gli ombrelloni?

«Lo scorso anno mio fratello mi ha proposto di aprire una start up che avesse come fine trovare qualcosa di innovativo che proponesse soluzioni pratiche, veloci e informatizzabili per facilitare la vita di tutti i giorni – racconta Riccardo Pennesi -. Così è nata AdvisorBeach con cui con un semplice click si può prenotare un ombrellone al mare oppure un posto al lago, un lettino in piscina e, una volta sul posto, anche un semplice caffè».

Un progetto che nasce e si sviluppa tutto a Camerino?

«Sì, qui abbiamo la sede della start up che è stata concretizzata grazie a Elios, uno spin-off dell’Università di Camerino. Inoltre ci piaceva l’idea di dare lavoro a giovani del posto per cui adesso, oltre a me e mio fratello, ci sono 4-5 ragazzi di Camerino che ci danno un mano sul sito e nella ricezione dei feedback».

Come funziona la app?

«Lo chalet, la piscina o la struttura interessata può registrarsi e mettere a disposizione i vari ombrelloni di cui dispone che l’utente può vedere tramite una mappa interattiva. Oltre a prenotare l’ombrellone nella fila che si preferisce, ci sono diverse foto per visionare lo chalet, ma anche molti servizi aggiuntivi, come la possibilità di ordinare cibo, bevande e altri servizi direttamente dall’ombrellone, navigare verso lo stabilimento scelto, fare il check-in in sicurezza tramite QR-Code inviato al momento del pagamento, valutare lo stabilimento, vedere le previsioni meteo del giorno e della località di destinazione».

Il logo di Advisor Beach

Avete già qualche struttura che ha aderito?

«Da lunedì (21 giugno) sarà possibile prenotare il proprio ombrellone alla piscina di Camerino che ha recentemente riaperto, ma poi speriamo che la app possa incuriosire altre strutture».

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a info@advisorbeach.com, oppure visitando i social Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e YouTube.