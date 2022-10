Uno spazio di smartworking e condivisione, Navitas Coliving apre le sue porte con due appuntamenti

CIVITANOVA – Uno spazio di smart working, di condivisione e, perché no, anche di svago, in un clima di scambio tra professionisti. È questo e molto altro il progetto Navitas Coworking e Navitas Coliving, ideato e realizzato dai giovani Anna Maria Malaisi e Mauro Cardinali. Lo spazio Navitas Coliving venerdì 7 e sabato 8 ottobre aprirà le sue porte a quanti vorranno conoscerlo. Due giornate per raccontare le anime della struttura, sita tra la splendida campagna di Civitanova Alta, in contrada Foce Asola: l’anima incentrata all’accoglienza di lavoratori, aziende e nomadi digitali, che scelgono Navitas Coliving per lavorare, e l’anima di casa d’artista immersa nella campagna marchigiana. Era il pittore Arnoldo Ciarrocchi, infatti, il precedente proprietario della struttura.

«Il progetto è strutturato in due – ha spiegato Anna Maria Malaisi – Da una parte c’è il Coworking, nella zona industriale di Civitanova, attivo da cinque anni, che nei suoi spazi ospita ogni giorno, in media, una cinquantina di professionisti, che operano nel mondo della grafica, del design, del web marketing, ma anche architetti e ingegneri. Vengono dal maceratese e dal fermano, ma ci sono anche professionisti che hanno lavorato all’estero e che ora sono rientrati in Italia, dopo il Covid. Poi c’è il Coliving, che ospita postazioni di lavoro ma anche alloggi. D’estate c’è la possibilità di usufruire anche della piscina e alternare, in questo modo, lavoro e svago. All’interno della struttura si crea un clima di condivisione tra i professionisti che lavorano, un senso di comunità».

Giovani professionisti al lavoro negli spazio del Coworking

Venerdì 7 ottobre, alle 17, si svolgerà la conferenza su smart working e innovazione digitale, con gli interventi di Elisa Serafini, Arianna Visentini, Rosamaria Bitetti e Marco Bentivogli. Sabato 8, si parlerà della seconda anima del Navitas Coliving: quella di una casa di campagna tipica marchigiana, che ha avuto la fortuna di ospitare il pittore civitanovese Arnoldo Ciarrocchi. Interverranno il professore Stefano Papetti, la Dottoressa Enrica Bruni e l’Architetto Marco Pipponzi.

Evento gratuito, posti limitati. Per informazioni: https://www.facebook.com/navitascoliving.