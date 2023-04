Il soundscape di Paolo Bragaglia al Fuorisalone di Milano per l’installazione “Trame” di Stark

Il compositore marchigiano Paolo F. Bragaglia firma il soundscape di “Trame”, l’installazione sonora e visuale interattiva proposta da Stark, azienda di interactive experience, nei suggestivi spazi dell’Acquario Civico di Milano (viale Gadio 2, area di Brera) per il Fuorisalone 2023. Proposta nella cornice della Design Week che in questi giorni anima la città di Milano insieme alla 61esima edizione del Salone del Mobile, l’installazione è visitabile fino al 23 aprile, ore 9-19, ad ingresso libero. L’opera, come un laboratorio condiviso sulle metamorfosi, invita a riflettere su come su come le nostre azioni, per quanto consapevoli, si intrecciano necessariamente con quelle provenienti da altre vite, stimolando una comprensione olistica e percettiva.

Ideata da Stark in collaborazione con le architette Alice Buroni e Gloria Lisi insieme ad Alex Buroni, “Trame” è un tuffo nelle meravigliose metamorfosi che le relazioni tra gesti sanno originare. Le mani dei visitatori guidano gli effetti nello spazio, ma allo stesso tempo gesti di altre soggettività possono intervenire e variare a loro volta ciò che ci circonda. L’opera avvolge come in una tela in cui si tessono dinamicamente le relazioni tra gli effetti, stimolando una comprensione olistica e percettiva.

Questo scenario in continua trasformazione dialoga con un paesaggio sonoro evolutivo e interattivo creato da Bragaglia. Una partitura cangiante di suoni concreti e sintetici, in trasformazione costante, contribuisce a disegnare la narrazione delle trame nate dagli incontri.

Paolo Filippo Bragaglia è un compositore elettronico dallo stile personale ed eclettico. Recanatese, vive e lavora tra Milano e le Marche. Ha fondato ed è il direttore del festival di musica elettronica Acusmatiq (ad Ancona, dal 2006), ed è anche fondatore del Museo del Synth Marchigiano dedicato agli strumenti elettronici vintage realizzati nella nostra regione.