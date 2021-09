Situazione Covid a Macerata, Miliozzi: «Più trasparenza nella comunicazione dei dati»

Il consigliere di Macerata Insieme ha presentato una mozione per chiedere all'amministrazione di istituire uno strumento che dia informazioni aggiornate sulla situazione della pandemia in città

MACERATA – «In questo momento in cui assistiamo a un peggioramento della situazione dei contagi nelle Marche e a Macerata è importante che i cittadini vengano informati con regolarità. Molte altre amministrazioni in Italia, di ogni colore politico, hanno un sito o una pagina per tenere aggiornati i propri cittadini sulla situazione epidemiologica dovuta alla pandemia, relativa ai contagi, alle ospedalizzazioni, alle guarigioni e alle vaccinazioni effettuate. Come gruppo consiliare lo avevamo già chiesto nei mesi scorsi, ma ora non transigiamo».

Vuole più trasparenza sull’andamento della situazione contagi in città, il consigliere David Miliozzi (Macerata Insieme) che ha presentato una mozione, che andrà in discussione nel primo consiglio comunale convocato dopo la pausa estiva per il 13 e 14 settembre, in cui chiede all’amministrazione di riprendere il monitoraggio dei dati da rendere pubblici sul sito del Comune.

Con il passaggio alla nuova veste grafica, infatti, dal sito istituzionale è scomparso il monitoraggio sui dati Covid che veniva aggiornato quotidianamente. «Per questo con la mozione vogliamo impegnare l’amministrazione a istituire uno strumento che, con trasparenza, costanza e precisione, fornisca informazioni sulla situazione relativa al Covid nella nostra città – conclude Miliozzi -, a informare il consiglio comunale sul tipo di iniziative intraprese in tal senso e ad adoperarsi per informare regolarmente la cittadinanza con dati e numeri sopracitati, per renderla consapevole dell’evolversi della situazione in città».