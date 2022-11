Sisma, scuole chiuse a Civitanova e sopralluoghi della Protezione civile

Scuole chiuse a Civitanova, con l’ordinanza del Sindaco. Intanto è in corso un sopralluogo dei tecnici comunali nelle varie strutture. Alla Pirandello un'ala messa in sicurezza in via precauzionale

CIVITANOVA MARCHE- Scuole chiuse stamani 9 novembre a Civitanova, con l’ordinanza del Sindaco che in via precauzionale ha emanato l’ordinanza a seguito della scossa di terremoto che ha scosso un po’ tutta la regione. Alla medie Pirandello, in via Saragat, è stata messa in sicurezza un’ala dell’edificio, sempre in via precauzionale. Al momento è in corso un sopralluogo dei tecnici comunali e della Protezione civile per monitorare la situazione di tutte le scuole civitanovesi. Al vaglio, anche gli istituti di via Tacito e via Regina Elena.

La situazione nelle scuole

Protezione civile che si è presentata all’uscita del Liceo Da Vinci per aiutare il personale scolastico a liberare la zona e assicurarsi che tutti gli studenti potessero raggiungere in sicurezza la propria dimora. Le operazioni hanno visto impegnati il dirigente scolastico Francesco Giacchetta e il coordinatore della Protezione civile Aurelio Del Medico coadiuvato da alcuni volontari. Tanti gli alunni che si erano presentati a scuola, molti dei quali provenienti da vari comuni del maceratese e del fermano. E nella stessa zona, via Mandela, è presente anche la scuola media Annibal Caro, dove intorno alle 7.50 c’era una viavai di giovanissimi, ma in un battibaleno la zona si è svuotata.

Per quanto concerne le scuole elementari, la situazione è stata più cauta. Tanti genitori, infatti, appresa la notizia della chiusura delle scuole non si sono affacciati negli istituti. Alla Zavatti, in viale Vittorio Veneto, già poco dopo le otto l’ingresso e la zona circostante erano completamente sgombri, grossomodo quanto accaduto anche alle scuole elementari in via Saragat.

La Protezione civile all’interno del Liceo Da Vinci, al centro il coordinatore Aurelio Del Medico.