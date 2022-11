Sisma, domani si torna in classe a Civitanova. Il Sindaco: «Nessun danno agli edifici»

CIVITANOVA MARCHE- Si torna in classe a Civitanova. Lo ha deciso il Sindaco Fabrizio Ciarapica, a seguito del sopralluogo effettuato stamani nei vari istituti scolastici cittadini.

«I tecnici del Comune e quelli della Provincia di Macerata – ha spiegato il Primo cittadino in un post – hanno da poco terminato i sopralluoghi e mi hanno comunicato che scuole, palestre, asili nido e biblioteca comunale non hanno subito danneggiamenti». Visite sono state effettuate un po’ in tutte le scuole, la situazione sembra essere sotto controllo.

«Pertanto, salvo eventuali nuove emergenze, domani tutte le scuole riapriranno regolarmente – prosegue Ciarapica – . È stata una giornata difficile con disagi soprattutto per le famiglie, ma in queste situazioni la sicurezza dei nostri figli è la cosa più importante. Ringrazio gli insegnanti e i dirigenti che hanno affrontato la situazione con prontezza, i tecnici e i dipendenti degli uffici comunali che insieme alla Protezione civile hanno gestito al meglio l’emergenza».

Il sopralluogo ha coinvolto il dirigente Marco Orioli e il coordinatore della Protezione civile Aurelio Del Medico. Insieme al Sindaco Ciarapica, in tarda mattinata, c’è stato un incontro con il dirigente scolastico Edoardo Iacucci per verificare lo stato degli edifici.

«Non abbiamo riscontrato alcuna criticità – conferma Del Medico – . Abbiamo visionato praticamente tutti i plessi della città, compresi quella della Civitanova alta. I tecnici del Comune hanno ispezionato le aule, riscontrando un buono stato delle strutture. Stamani, invece, ci siamo recati al Liceo Da Vinci, dove si registrava il maggior afflusso. Insieme al personale scolastico, abbiamo provveduto a far sì che i ragazzi abbandonassero la zona in maniera ordinata e senza pericoli, assicurandoci che i genitori venissero a riprenderli oppure che salissero a bordo delle corriere o dei loro mezzi. Scuola Pirandello? Solo un pezzo di intonaco staccatosi già prima del sisma».