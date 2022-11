MACERATA – I tecnici della Provincia di Macerata hanno terminato i sopralluoghi sia sulle scuole di competenza dell’Ente, che su strade e ponti. Per tutta la mattina undici persone, divise in squadre, hanno controllato in particolare le scuole superiori, mentre per il controllo di strade e ponti (in particolare nell’area vicino all’Anconetano e nell’entroterra) sono stati messi in campo anche i cantonieri.

Completati i controlli non risulta alcun danno alle strutture.