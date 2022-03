Macerata, il sindaco scrive a Draghi: «Caro energia, servono risorse per aiutare le imprese»

MACERATA – Caro energia, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli scrive al premier Mario Draghi per chiedere stanziamenti urgenti che possano mitigare l’impatto di rincari su famiglie e imprese. «L’aumento del prezzo del gas naturale e di altri combustibili fossili sta interessando i settori dell’economia con conseguenze sempre più preoccupanti che riguardano i trasporti ma anche le industrie, il commercio, l’agricoltura e l’artigianato – spiega il sindaco Parcaroli –. Questa problematica coinvolge non solo la tutela delle imprese, ma anche la salvaguardia dei posti di lavoro che le stesse impiegano e, purtroppo, abbiamo notizie di molte aziende della nostra città e della provincia di Macerata che sono sull’orlo della crisi e a rischio di imminente chiusura».

L’input al sindaco era arrivato durante l’ultimo consiglio comunale in cui era stato approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, inerente le “Misure per contrastare il caro energia”, in cui si chiedeva che anche da Macerata arrivasse uno stimolo al governo. E così è stato. «Dopo l’approvazione dell’ordine del giorno proposto dalla maggioranza, abbiamo scritto al Governo chiedendo uno stanziamento di risorse necessarie per attutire l’impatto sull’aumento dei prezzi dell’energia con l’obiettivo di salvaguardare, appunto, i posti di lavoro – ha

concluso Parcaroli -. È fondamentale alleviare il caro energia al fine di evitare che gli effetti negativi dello stesso ricadano inesorabilmente sulle imprese e, di conseguenza, sulla cittadinanza».