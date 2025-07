Sicurezza Tolentino, summit in Prefettura: presto tre nuove telecamere e progetti sulla legalità

TOLENTINO- Raffica di violenza nell’ultimo periodo a Tolentino, il Comune ha richiesto e ottenuto un incontro in Prefettura a Macerata. Ha partecipato il vice sindaco Alessia Pupo con il comandante Andrea Isidori, per analizzare la situazione relativa alla sicurezza urbana nel territorio.

Nei prossimi giorni la Prefettura, disporrà dei servizi ad alto impatto interforze sul territorio, con l’obiettivo di prevenire e di monitorare. L’amministrazione comunale di Tolentino si è resa disponibile alla creazione di un database da mettere a disposizione delle forze dell’ordine, sia per l’ospitalità che per la cessione di fabbricati. Grande novità che mira ad una maggiore sicurezza, verranno installate tre nuove telecamere a Tolentino, tra via della Pace e via Tambroni. Al comando di Polizia, l’amministrazione comunale ha chiesto una pattuglia per attività di prevenzione per controllo e monitoraggio del territorio per identificare ed individuare i soggetti, oltre a quelli che vengono effettuati nei cantieri. Nel territorio di Tolentino ci sono 163 telecamere, di cui 46 all’interno dei parcheggi di cintura. Con Assm spa, il lavoro che stanno facendo, mira a migliorare con la fibra il segnale che arriva alle telecamere.

Per quanto riguarda le somme che sono state stanziate dal ministero, con decreto inerente il fondo per gli enti locali per episodi di intimidazione, le cifre saranno utilizzate per progetti inerenti alla legalità in sinergia con gli istituti scolastici e in collaborazione con i carabinieri di Tolentino.