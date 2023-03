Sicurezza nei cantieri a Tolentino, imprenditore deferito e sanzionato

TOLENTINO – Controlli nei cantieri della ricostruzione post sisma: imprenditore deferito, ammende per quasi 11.000 euro e attività temporaneamente sospesa. Sanzionato anche il coordinatore per la sicurezza. L’accertamento è stato eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Tolentino guidata dal maggiore Giulia Maggi insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro guidato dal maresciallo Martino Danilo Di Biase.

Nello specifico i militari hanno monitorato e controllato parte dei numerosi cantieri edili presenti nel circondario per la ricostruzione post-sisma. Nel centro di Tolentino i carabinieri hanno verificato il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza. Per il legale rappresentante di una ditta sub-appaltatrice di un cantiere edile dove è avvenuta la demolizione ed è in atto la ricostruzione di una intera palazzina, è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria per il mancato rispetto di prescrizioni proprio in materia di sicurezza e concernenti la viabilità nei cantieri, la difesa nelle aperture e la presenza e l’utilizzo di scale non a norma. Al titolare, sono state così contestate ammende per quasi 11.000 euro. In attesa che l’imprenditore regolarizzi gli adempimenti previsti, l’attività è stata cautelativamente sospesa ed è stata applicata l’ulteriore sanzione amministrativa di 3.000 euro. Altre violazioni sono state contestate anche nei confronti del coordinatore per la sicurezza, con l’applicazione di ulteriori ammende per quasi 8.000 euro.

I servizi svolti, con lo scopo di incrementare il livello di sicurezza nei numerosissimi cantieri edili presenti sul territorio, continueranno anche nei prossimi giorni tenuto conto che in ambito locale il settore della ricostruzione, proprio per la presenza massiccia di cantieri edili in tutta la città, rappresenta una priorità.