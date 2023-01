Si allarga il team del Centro studi civitanovesi e aumentano gli appuntamenti mensili

CIVITANOVA MARCHE – Rinnovato il consiglio direttivo del Centro studi civitanovesi. A seguito delle elezioni interne all’associazione, il team del Centro studi si allarga, passando da nove a undici componenti. Il presidente rimane lo storico e Prof. Alvise Manni, in qualità di vice ecco la prof.ssa Giulietta Bascioni Brattini e Valerio Gaetani. Tesoriere è il dott. Franco Di Costanzo, con Roberto Carlo Marsili nel ruolo di segretario. I consiglieri sono invece la prof.ssa Anna Maria Vecchiarelli, la dott.ssa Isabella Cervellini, la dott.ssa Monia Ciminari, la dott.ssa Monia Formentini, Denise Recchi e Enzo Mosca. Il Centro studi civitanovesi è una realtà cittadina attiva dal 1986, partecipando alla vita culturale di Civitanova, «riunendo studiosi ed appassionati di storia, arte, letteratura ed archeologia», spiegano dal Centro studi.

Le iniziative future

Le immagini di Civitanova del passato in un sottopasso pedonale in zona Fontespina. L’iniziativa organizzata con la collaborazione del Centro studi

Ogni anno la nota realtà associativa civitanovese organizza varie organizzative in ambito culturale, da conferenze a presentazioni di libri. In ultimo, l’incontro dedicato al volume di Marco Iommi So che mi tieni per mano, che si è tenuta venerdì, 20 gennaio, nei locali di Deva Ars, a Porta Zoppa. «Fino a Pasqua – dice il presidente Alvise Manni – ci saranno due appuntamenti al mese e non più uno soltanto. A fine marzo ci sarà la presentazione del libri sui polacchi e sempre in quel periodo verrà pubblicata la diciannovesima edizione del volume ‘Civitanova immagini e storia’ Per l’occasione saranno presenti anche i due Lions club di Civitanova, vale a dire Host e Cluana».

Il bilancio

Il centro studi conta una ventina di soci e una decina di volontari. Nel corso del 2022 ha organizzato 14 conferenze, il giro dei monumenti in città alta e al Porto, la mostra sull’artista civitanovese Salvatore Negro, la pubblicazione della diciottesima edizione del libro ‘Civitanova immagini e storia’ e la guida turistica di Civitanova alta in collaborazione con la Pro loco. Infine, la presentazione del libro Frammenti di storia a cura di Carla Mascaretti, Stefania Corvatta e Amneris Ulderigi. L’anno si è chiuso con la conferenza sui 160 anni di palazzo Sforza e del Tornio delle sale montate dell’ex Azienda Cecchetti.