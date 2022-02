Sfuggito all’arresto in Liguria, 25enne scoperto a Civitanova. Si nascondeva a casa di un uomo ai domiciliari

CIVITANOVA MARCHE – Un 24enne denunciato per spaccio di droga, un 25enne ricercato in Liguria arrestato perché si nascondeva in casa di un connazionale e due persone portate al centro di Bari per essere rimpatriate. Questo il bilancio di una serie di operazioni svolte ieri dalla Polizia. Verso le 8 di ieri mattina, nell’ambito di diversi controlli interforze svolti congiuntamente all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza a seguito di determinazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i poliziotti del commissariato hanno arrestato un tunisino di 25 anni ricercato poiché colpito da una misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Genova.

Il giovane, pregiudicato, clandestino sul territorio nazionale, è stato rintracciato dalla Polizia all’interno dell’abitazione di un uomo, residente a Civitanova, sottoposto agli arresti domiciliari. Lo straniero era privo di documenti, ma dopo essere stato portato in commissariato per l’identificazione, si è scoperto che era gravato dalla misura restrittiva della custodia cautelare in carcere. Per questo è stato trasferito a Montacuto.

Nel pomeriggio di ieri, invece, come da ordinanza del questore predisposta in relazione alle tematiche approfondite in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i poliziotti del commissariato, coadiuvati dai colleghi del Reparto prevenzione crimine Umbria e Marche e del reparto cinofili antidroga, hanno effettuato servizi in città con particolare riferimento alle zone più a rischio. Nel corso dei servizi è stato fermato e perquisito un tunisino di 24 anni, in Italia senza fissa dimora. Il giovane è stato trovato in possesso di due involucri trasparenti che contenevano sei dosi di cocaina. Il 24enne è stato denunciato e la droga sequestrata. Scoperti anche due tunisini privi di documenti e del permesso di soggiorno. Il primo, di appena 20 anni, era stato colpito da un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Macerata; il secondo, di 26 anni, da un provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Padova. I due sono stati accompagnati al centro di permanenza per il rimpatrio di Bari, in attesa di tornare nel loro paese di origine.