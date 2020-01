Sforzacosta, malore fatale alla guida. Muore 66enne

L'uomo, di Macerata, si stava dirigendo nella città universitaria, da solo con la sua Bmw bianca dalla frazione, passando dall'ex strada statale 77. Qui infatti, all'inizio di via Ivo Pannaggi, è stato ritrovato

MACERATA – Si sente male mentre è alla guida, accosta l’auto, e poi muore. È accaduto verso le 15 di oggi, lunedì 27 gennaio, a Sforzacosta, frazione di Macerata. Sul posto il 118, l’automedica e la polizia.



L’uomo, classe 1955, di Macerata, si stava dirigendo nella città universitaria, da solo con la sua Bmw bianca da Sforzacosta, passando dall’ex strada statale 77. Qui infatti, all’inizio di via Ivo Pannaggi, è stato ritrovato, senza vita, nella vettura, accostata al ciglio della strada. Probabilmente un malore la causa del decesso.

L’uomo è riuscito comunque ad accostare il mezzo. Lì poi è morto.

Sul posto la polizia per i dovuti accertamenti e per regolare anche il traffico.



(Notizia in aggiornamento)