Sfida a due per il nuovo rettore dell’Università di Macerata. In campo Spigarelli e McCourt

MACERATA – Da una parte la professoressa Francesca Spigarelli, ordinaria di economia applicata. Dall’altra il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, John Francis McCourt. Saranno loro a confrontarsi alle elezioni del 29 giugno per la successione al rettore Francesco Adornato. Le candidature saranno ufficializzate a fine mese, ma intanto i due docenti hanno confermato di aver dato la loro disponibilità durante la conferenza stampa per la presentazione del Laboratorio “Italiano in Biblioteca” organizzato da Comune e Università di Macerata per l’inclusione linguistica degli studenti di lingua madre diversa dall’italiano.

La professoressa Francesca Spigarelli

Nelle prime due votazioni (una prevista la mattina e l’altra il pomeriggio) il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto; in caso di mancata elezione, si procederà il giorno successivo al ballottaggio fra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà a nuove e immediate votazioni sino all’elezione.

Francesca Spigarelli, 50 anni, svolge attività di didattica al dipartimento di Giurisprudenza su temi di economia industriale, economia dell’innovazione ed economia politica. I suoi ambiti di ricerca principali riguardano l’economia applicata allo studio dell’impatto degli investimenti diretti esteri a livello macro e meso economico, all’analisi delle dinamiche dell’industria, alla terza missione delle università, alla sostenibilità ed economia circolare. Dal 2013 dirige il China Center dell’Università ed è stata delegata dal rettore per il trasferimento di conoscenze e competenze, per l’autoimprenditorialità, per l’implementazione dei principi della Carta europea dei ricercatori e la progettazione comunitaria e per i rapporti istituzionali.

Il professor John Francis McCourt

Il professor McCourt, 57 anni, è docente di inglese al dipartimento di Studi umanistici di cui è direttore. In precedenza ha insegnato all’Università Roma Tre, dove è stato direttore del Centro di ricerca sulla letteratura irlandese e scozzese e all’Università di Trieste, dove è stato co-fondatore e co-direttore della Trieste Joyce School. È autore di numerosi libri e articoli su James Joyce e sulla letteratura irlandese del XIX e XX secolo. E’ stato Visiting professor/Fellow a Concordia University, Montreal, Université de Valenciennes, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, the Harry Ransom Humanities Research Centre, University of Texas, the University of Pennsylvania.