Sferisterio live con Thom Yorke e Jonny Greenwood: a Macerata arrivano The Smile

I componenti dei Radiohead tornano in arena il 17 luglio, insieme a Tom Skinner dei Sons of Kemet. L'assessore Sacchi: «Evento di caratura internazionale che ci apre al mondo»

MACERATA – La grande musica internazionale torna allo Sferisterio per dare il via a un’estate “a tutto volume”. Ad aprire la tradizionale serie di concerti di Sferisterio live, il 17 luglio, infatti, saranno due volti noti per il pubblico maceratese (e non solo) Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead che tornano a Macerata, dove erano stati anche nel 2017 per un concerto organizzato per raccogliere fondi per le popolazioni terremotate.

Per l’estate 2022, però, sarà un ritorno con una novità tutta da ascoltare. A calcare il prestigioso palcoscenico dell’arena maceratese, infatti, sarà il nuovo gruppo “The Smile” composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme a Tom Skinner dei Sons of Kemet. «Macerata si prepara a un’altra stagione di prestigiosi appuntamenti che sarà ancora più ricca del 2021 – ha detto l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi -. Sferisterio Live, il 17 luglio, ospiterà nella stupenda cornice dell’arena, i The Smile, il nuovo gruppo composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme con Tom Skinner dei Sons of Kemet. Tre artisti internazionali che hanno improntato la loro carriera su ricerca, avanguardia ed estro creativo sempre in continua evoluzione. Macerata, una delle tappe del tour europeo, con un evento di caratura internazionale si apre così al mondo».

In contemporanea all’uscita della prima canzone sono stati annunciati anche tre esclusivi live show dal Magazine di Londra: con una performance eccezionale, i The Smile hanno suonato il 29 e 30 gennaio davanti ad una platea di fan e anche ad un’audience infinita collegata da remoto per il live streaming. Con uno spettacolo unico nel suo genere, The Smile finalmente arrivano per la prima volta in Italia per presentare al pubblico la grandezza e la bravura dei suoi componenti che hanno fatto la storia del rock e dell’elettronica in questi ultimi trent’anni.

I biglietti sono disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 11 di giovedì (3 febbraio). Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì (4 febbraio) alle 11 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.