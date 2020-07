Lumache da gustare e per il benessere del corpo grazie all’azienda agricola Midei

SEFRO – Tra le splendide campagne e montagne dell‘Appennino maceratese nasce nell’aprile 2018 l’azienda agricola Midei , specializzata nell’allevamento e nella commercializzazione delle lumache (Helix Aspersa Muller). Una realtà nuova, che si è fatta subito conoscere nel settore dell’elicicoltura delle Marche, e non solo, grazie all’utilizzo solo di prodotti naturali per l’alimentazione, la crescita e il trattamento delle lumache.

L’idea alla base della filosofia di Marco, giovane imprenditore e titolare dell’azienda agricola Midei con sede a Sefro (Mc), in via Caduti sul lavoro 1, è di non usare derivati chimici in alcuna fase dell’allevamento delle lumache, per poter offrire un prodotto di assoluta qualità.

Le chiocciole sono inserite in terreni biologici su cui sono piantate e cresciute le biete e il trifoglio. Un’alimentazione dunque completamente naturale con frutta e verdura, senza utilizzare miscele o mangimi. La raccolta avviene solo quando le lumache hanno raggiunto l’età adulta, con la bordatura visibile sul guscio. Prima di essere vendute o lavorate, le lumache vengono spurgate in cassette areate per almeno dieci giorni. Solo così, con lumache alimentate genuinamente e lavorate nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’azienda agricola Midei può garantire ai propri clienti un prodotto di qualità, particolarmente apprezzato.

L’allevamento Midei a Sefro

L’elicicoltura, attività innovativa nella zona, viene portata avanti con attenzione e passione all’azienda agricola Midei che, oltre alle lumache fresche, ha realizzato una linea di prodotti alimentari – sughi e paté – già pronti come il sugo di lumache, il sugo di lumache e ceci e il patè di lumache e porcini. Ma presto arriverà sul mercato anche una linea di cosmetici realizzati con la bava di lumaca: creme e sieri per il benessere del corpo e della pelle del viso grazie alle proprietà idratanti e lenitive.

Midei Azienda Agricola

Via Caduti Sul Lavoro, n°1 62025

Sefro (MC) Italia

Tel.: +39 331 7688795

Email: info@mideifood.com