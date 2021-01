Scuole superiori, gli studenti maceratesi preferiscono i licei

MACERATA – La formazione scientifica e umanistica continua a essere preferita a quella tecnica e professionale. Alla chiusura delle iscrizioni alle scuole superiori, infatti, anche per il prossimo anno scolastico i licei si confermano al centro delle attenzioni degli studenti che, per oltre il 60%, li scelgono per proseguire nella loro formazione.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero dell’istruzione, alla chiusura delle iscrizioni on line, il 60,7% dei ragazzi ha scelto un liceo, in linea con quanto era avvenuto nello scorso anno scolastico quando le iscrizioni si erano fermate al 60,5%; mentre il 26,8% ha preferito un istituto tecnico o tecnologico (l’anno scorso erano stati il 27,1%) e il 12,4% un istituto professionale (stesso dato dello scorso anno). Un trend che rispecchia in pieno l’andamento nazionale dove i licei, con il 57,8% delle preferenze, si confermano in testa alle scelte delle studentesse e degli studenti. Seguono gli istituti tecnici, con il 30,3% delle iscrizioni e i professionali con l’11,9%.

Scendendo nel dettaglio delle scelte a guidare la “classifica delle preferenze” è il liceo Scientifico con il 15,6% delle iscrizioni, seguito dal Linguistico con il 10,3%, il liceo delle Scienze umane con l’8,3%, delle Scienze applicate con l’8,2%, il Classico con il 7,2%, il liceo artistico con il 6,4%, il liceo delle Scienze umane (opzione economico sociale) con il 2,4% e lo Scientifico a indirizzo sportivo con l’1,9%. Chiude la classifica il liceo musicale e coreutico dove si concentrano lo 0,3% delle iscrizioni. Sul fronte più tecnico, invece, il 19,6% dei ragazzi ha scelto un istituto tecnologico, in crescita rispetto al 18,9% dello scorso anno; il 7,3% un istituto tecnico economico (in calo rispetto all’8,2% dello scorso anno scolastico) e il 12,4% un istituto professionale.