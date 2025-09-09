Passo di Treia, pronto il nuovo Polo scolastico Nido e Infanzia

«Un investimento che non è solo edilizio, ma soprattutto culturale e sociale», ha detto il sindaco di Treia Franco Capponi

MACERATA – Un edificio che guarda al futuro: domenica 14 settembre alle ore 10.30 a Passo di Treia sarà inaugurato il nuovo Polo scolastico per Nido e Infanzia 0-6 anni, una scuola moderna e accogliente che unisce innovazione architettonica, sostenibilità e attenzione al benessere dei più piccoli.

Il progetto, «realizzato dal Comune di Treia e finanziato con fondi dell’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del Programma triennale per l’edilizia scolastica (PTES) 2018-2020, piano 2020, rappresenta un passo decisivo per l’offerta educativa del territorio», spiega l’amministrazione comunale.



«Consegniamo ai nostri cittadini e alle famiglie un luogo sicuro, accogliente e all’avanguardia. Un investimento che non è solo edilizio, ma soprattutto culturale e sociale: perché una comunità cresce se cresce la sua scuola», ha detto il sindaco di Treia Franco Capponi, sottolineando l’importanza dell’opera.

«Per questa prima parte del progetto del Polo scolastico sono stati investiti 2.388.214,80 di Fondi Miur a cui sono stati associati ulteriori fondi dell’Ente comunale per la quota di co-finanziamento del 21% pari a 634.841,92 euro a cui si aggiungono le risorse per il ristoro dei maggiori costi dei lavori e delle forniture approvate dal Governo Draghi», spiega l’amministrazione.

Nuovo Polo a Treia: i dettagli della scuola



Il Polo, progettato dallo Studio internazionale Settanta7 con la collaborazione di Fosd Engineering e Cesaretti Engineering e realizzato dall’impresa Ant2 srl, potrà ospitare fino a 120 bambini (30 al nido e 90 alla scuola dell’infanzia). La struttura si sviluppa su un unico piano attorno a un grande atrio centrale, cuore pulsante delle attività educative, con spazi flessibili e luminosi (“learning suites”), mensa, laboratori, ambienti per il personale e un ambulatorio pediatrico.



Il rapporto tra natura e scuola è reso vivo da ampie vetrate e da spazi esterni polifunzionali, pensati per il gioco e la scoperta quotidiana. Dal punto di vista costruttivo, l’edificio è realizzato in X-Lam, tecnologia che assicura sicurezza antisismica, comfort e alte prestazioni energetiche.

Col nuovo Polo scolastico di Passo Treia l’amministrazione comunale «consegna alle famiglie un luogo che è al tempo stesso scuola e comunità: uno spazio pensato per crescere, apprendere e socializzare in un ambiente sicuro, moderno e sostenibile. Nelle prossime settimane inizieranno i lavori della scuola primaria che sarà parte stessa del nuovo polo».