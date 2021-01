Screening di massa, è il turno di Tolentino, Corridonia e Sarnano

Nell'Area Vasta 3 continuano i test sulla popolazione per monitorare e contenere la diffusione del covid-19. Ecco come prenotarsi e chi può effettuare il controllo

MACERATA- Screening di massa nell’Area Vasta 3, si continua, il 28, 29 e 30 gennaio 2021, con Tolentino presso il Palasport “G. Chierici” in viale della Repubblica. Oltre che per i cittadini di Tolentino, lo screening potrà essere effettuato anche per i residenti dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Serrapetrona, Treia e Loro Piceno.

Le prenotazioni possono essere effettuate compilando il modulo online sul sito http://prenotazioni.ats16.it oppure chiamando il numero di telefono fisso 0733.1873473, attivo dal lunedì al venerdì 11:00-14:00 / 16:00-19:00. Inoltre si può chiamare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Tolentino, al numero 0733.901401, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19. Si ricorda che è preferibile la prenotazione on line. Per maggiori informazioni circa le modalità sono a disposizione i siti www.ats16.it e www.comune.tolentino.mc.it o la pagina Facebook @Ambito territoriale sociale XVI.

A Corridonia lo screening si farà dal 2 al 4 febbraio dalle 8 alle 20 nella Tensostruttura in via Enrico Mattei. Potranno fare il tampone i cittadini dei Comuni di Corridonia, Appignano, Loro Piceno, Mogliano, Petriolo, Urbisaglia.

A Sarnano infine l’appuntamento è per il 3 e il 4 febbraio dalle 14 alle 20 nel Palazzetto dello sport in via del Colle. Potranno usufruire del servizio gli abitanti di Sarnano, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Gualdo, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Sant’Angelo in Pontano. È possibile prenotare:

• Utilizzando il modulo online: http://prenotazioni.ats16.it/ ;

• Telefonando al numero 0733.1873473 attivo dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì.