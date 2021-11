Scoperto a imbrattare un palazzo del centro di Macerata, denunciato un 25enne

Era già finito nei guai a luglio per lo stesso reato. Durante i controlli per la movida, la Polizia locale ha multato un altro ragazzo sorpreso a urinare in un vicolo. Decine di multe a chi ha parcheggiato negli stalli dei residenti

MACERATA – Negli ultimi mesi ha praticamente imbrattato tutto il centro con scritte, disegni e firme lasciate su vetrine, scalinate e palazzi storici. Ma ora l’ultima “firma” lasciata giovedì notte su un palazzo privato gli è costata cara. Un ragazzo di 25 anni, originario di Pescara, infatti, è stato denunciato per aver imbrattato le facciate di un palazzo utilizzando un pennarello indelebile. Un altro giovane, invece, è stato multato per ave urinato in un vicolo, mentre 34 sono state le sanzioni fatte a persone che avevano parcheggiato, pur non avendone diritto, in zone riservate ai residenti.

Questo il bilancio dei servizi di controllo del territorio, scaturiti da riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, effettuati da un dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, nello specifico, dalla Polizia locale che, in particolare, ha proceduto alla verifica del rispetto delle norme contenute nell’ordinanza anti movida emessa dal sindaco e in vigore dal 20 ottobre scorso.

Il writer ripreso dalle telecamere del centro

Il giovane denunciato era già noto alle forze dell’ordine perché, grazie alle immagini di alcune telecamere, era già finito nei guai a luglio per essere stato identificato dai Carabinieri e segnalato alla Procura quale autore di diverse scritte comparse su palazzi del centro e cartelli stradali, dopo la notte in cui l’Italia ha vinto gli Europei. E, giovedì notte, i controlli si sono ripetuti lungo le vie del centro e nelle zone esterne alle mura cittadine. Dieci le persone identificate durante i controlli fatti per evitare gli eccessi della movida. A partire dalla mezzanotte, in particolare dalla Polizia locale, è stato monitorato il rispetto dell’ordinanza del sindaco relativa alle emissioni acustiche dei locali e alla somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di plastica. Nel rispetto delle norme contro la sosta selvaggia in centro, invece, gli agenti hanno emesso 34 sanzioni nei confronti di persone non residenti che avevano parcheggiato negli stalli di sosta riservate ai residenti. E un’altra sanzione, invece, è stata fatta nei confronti di un ragazzo sorpreso ad urinare in un vicolo del centro cittadino.