Scoperto un piccolo bazar della droga a Urbisaglia, in manette un 35enne

I carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno sequestrato oltre 300 grammi tra Mdma, hashish, oppio, marijuana e funghi allucinogeni. L'arrestato era già noto per reati contro il patrimonio, stupefacenti e per aver partecipato a rave party

URBISAGLIA – Quando i carabinieri sono entrati prima in un capanno vicino casa e poi nell’abitazione hanno trovato una piccola serra “fai da te” con piante di marijuana e un vasto assortimento di droghe, dall’oppio all’hashish, dall’Mdma ai funghi allucinogeni. Alla fine sono stati sequestrati oltre 300 grammi di stupefacente, mentre il detentore dell’ampia gamma di prodotti illegali, un 35enne già noto ai carabinieri per reati contro il patrimonio, stupefacenti e per aver partecipato a rave party, è finito in manette.

La droga sequestrata

Il blitz è scattato questa mattina a Urbisaglia dopo una mirata attività portata avanti dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tolentino guidata dal capitano Giulia Maggi (insediata tre giorni fa). L’attività di indagine è iniziata nei giorni scorsi quando i militari del Norm, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, avevano notato dei movimenti sospetti da parte di un giovane. Da lì era scattata una serie mirata di accertamenti eseguiti con metodi tradizionali di investigazione, il cosiddetto Ocp, Osservazione controllo e pedinamento, che ha portato a monitorare i contatti e gli spostamenti del giovane.

Gli accertamenti hanno portato gli investigatori a ipotizzare che l’uomo tenesse occultato dello stupefacente nei pressi di un’abitazione che era nella sua disponibilità e che da lì prendesse di volta in volta piccole dosi da spacciare nella zona, così quando i militari hanno visto il giovane mentre si recava furtivamente verso un capanno accanto all’abitazione hanno deciso di intervenire.

L’avvocato Alessandro Marcolini

Sono entrati nel capanno e lì hanno trovato una piccola serra “fai da te” allestita per la coltivazione della marijuana con sei piante già alte più di un metro e bottiglie di fertilizzante, i controlli poi sono stati estesi anche all’interno dell’abitazione dove sono stati trovati in un ripostiglio ulteriori tipi di droga, materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento e due bilancini di precisione. Al termine degli accertamenti sono stati sequestrati circa 250 grammi di hashish contenuto in 12 involucri di peso differente, più di 40 grammi di Mdma già confezionata in dosi, un barattolo contenente funghi allucinogeni e otto pezzi di oppio per un peso di circa 50 grammi.

Nel piccolo laboratorio sono stati trovati anche coltelli da cucina con la lama annerita e colli di bottiglie di plastica utilizzati per inalare l’oppio.

Il 35enne, già noto per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti oltre che per il reato di invasione di terreni connessa alla partecipazione a rave party, è stato arrestato per i reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una volta fissata l’udienza di convalida il 35enne comparirà davanti al gip del Tribunale di Macerata. È difeso dall’avvocato Alessandro Marcolini.